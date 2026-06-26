Прямой эфир

Аграрии Воложинского района первыми приступили к уборке льна

26 июня 2026 14:08
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Минской области начали уборку льна. Под «северный шелк» отвели более 8 тысяч гектаров. Культура непростая, требует особого технологического подхода, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Аграрии Воложинского района первыми приступили к уборке льна-2

Первыми вышли на ниву экипажи в Воложинском районе. Сейчас у растений оптимальная влажность для уборки – не более 14 %. Растение собирают вместе с корнем. Затем стебли укладывают в ровные ряды и провяливают в полях неделю.

Владимир Карпович, механизатор Воложинского льнокомбината:
Я бы сказал пословицей народной: лён любіць паклон, руки не проложишь – ничего не будет.

Сергей Гирловский, механизатор Воложинского льнокомбината:
Можно и 12 гектаров в день, можно и 3, если влажность большая. Мокрый он не будет ремни захватывать, не будет выдергивать. Надо, чтобы подсохло, тогда идет. А так нет.

Аграрии Воложинского района первыми приступили к уборке льна-4

Виктор Гейдель, директор ОАО «Минобллен»:
Для того чтобы получить качественное сырье, необходимо производить оборачивание лент. Верх, как всегда, созревает быстрее, низ лежит долго зеленым. Поэтому обычно по технологии необходимо на пятый-седьмой день начинать первое оборачивание. Тогда качественно треста будет приготовлена. Тут еще волокно рыжее, лубообразное. Внутри находится древесина, снаружи – волокно.

Главная задача для аграриев – загрузить местные перерабатывающие предприятие высококачественным сырьем. Урожайность льна только с полей Воложинского льнокомбината ожидается 40 центнеров с гектара.

Аграрии Брестской области приступили к жатве.

# Уборочная кампания

Другие новости рубрики

Все новости
Смоленская область примет Форум регионов Беларуси и России в 2028 году
26 июня 2026 14:05

Смоленская область примет Форум регионов Беларуси и России в 2028 году

В Минской области заложено на хранение более 1,9 млн тонн сенажа
26 июня 2026 14:00

В Минской области заложено на хранение более 1,9 млн тонн сенажа

Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию
26 июня 2026 13:46

Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию