Аграрии Воложинского района первыми приступили к уборке льна

В Минской области начали уборку льна. Под «северный шелк» отвели более 8 тысяч гектаров. Культура непростая, требует особого технологического подхода, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Первыми вышли на ниву экипажи в Воложинском районе. Сейчас у растений оптимальная влажность для уборки – не более 14 %. Растение собирают вместе с корнем. Затем стебли укладывают в ровные ряды и провяливают в полях неделю.

Владимир Карпович, механизатор Воложинского льнокомбината:

Я бы сказал пословицей народной: лён любіць паклон, руки не проложишь – ничего не будет.

Сергей Гирловский, механизатор Воложинского льнокомбината:

Можно и 12 гектаров в день, можно и 3, если влажность большая. Мокрый он не будет ремни захватывать, не будет выдергивать. Надо, чтобы подсохло, тогда идет. А так нет.