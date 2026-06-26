Аграрии Воложинского района первыми приступили к уборке льна

В Минской области начали уборку льна. Под «северный шелк» отвели более 8 тысяч гектаров. Культура непростая, требует особого технологического подхода, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
В Минской области начали уборку льна. Под «северный шелк» отвели более 8 тысяч гектаров. Культура непростая, требует особого технологического подхода, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Первыми вышли на ниву экипажи в Воложинском районе. Сейчас у растений оптимальная влажность для уборки – не более 14 %. Растение собирают вместе с корнем. Затем стебли укладывают в ровные ряды и провяливают в полях неделю.
Владимир Карпович, механизатор Воложинского льнокомбината:
Я бы сказал пословицей народной: лён любіць паклон, руки не проложишь – ничего не будет.
Сергей Гирловский, механизатор Воложинского льнокомбината:
Можно и 12 гектаров в день, можно и 3, если влажность большая. Мокрый он не будет ремни захватывать, не будет выдергивать. Надо, чтобы подсохло, тогда идет. А так нет.
Виктор Гейдель, директор ОАО «Минобллен»:
Для того чтобы получить качественное сырье, необходимо производить оборачивание лент. Верх, как всегда, созревает быстрее, низ лежит долго зеленым. Поэтому обычно по технологии необходимо на пятый-седьмой день начинать первое оборачивание. Тогда качественно треста будет приготовлена. Тут еще волокно рыжее, лубообразное. Внутри находится древесина, снаружи – волокно.
Главная задача для аграриев – загрузить местные перерабатывающие предприятие высококачественным сырьем. Урожайность льна только с полей Воложинского льнокомбината ожидается 40 центнеров с гектара.
Аграрии Брестской области приступили к жатве.