Лукашенко обозначил критерии строительства дорог в сельской местности

В нашей стране все четко структурировано. Диктатура порядка, строительство дорог, в том числе из столицы – в областные центры, а затем в райцентры – усовершенствованное покрытие. Теперь задача стоит соединить агрогородки. На мультиборде все гладко, но не стоит забывать про овраги.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Главное – не агрогородок, а люди. Если там будут жить люди – дорогу делаем. Но если мы понимаем, что там людей не будет, зачем же мы туда строим такую дорогу? Поэтому еще раз надо по стране в целом и по Витебской области в первую очередь проревизировать. А деньги мы найдем, куда направить.

Более того, есть же дороги, где надо строить. И в связи с этим, я вижу, «квокают», «тиктокают» люди: ах, там дорога где-то под Минском. Цнянка, Зацень – там какие-то дороги, у нас тут грязно. Так люди должны меня понимать. Ну-ка, где мне прежде всего строить дорогу? К людям, которые нас каждый день кормят, поят и по грязи телепаются? Или под Минском, где иногда в начале апреля не очень удобно? Люди должны это понимать. Мы же государственные деятели, государственные люди, мы должны делать там, где нам нужно.