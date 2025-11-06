«Умрите, но людям зарплату заплатите!» – Президент предупредил начальников

Будет дисциплина, будет результат. Управленцам нельзя воровать, а каждому из нас – обманывать себя. Путь к успеху у белорусов один. Это честный труд. И любовь к своему. Своя вышиванка ближе не только к телу, но и к нашей национальной душе.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Хочу публично предупредить начальников, какое бы у вас ни было предприятие, убыточное, заброшенное – умрите, но людям зарплату заплатите. Это главное. Если не будем платить нормальную зарплату, мы будем терять людей. Россия сегодня оголена. В России сегодня не хватает людей. И что нашему человеку стоит? Он сел и поехал туда. Но решения, чтобы все понимали, будут приняты.

У нас в Польшу съехало 10-12 тысяч человек, хотя говорят, миллион уехало [человек]. Увидеть бы этот миллион. Неважно сколько. А зубок приехать лечить они едут в Гродно. А почему? А потому что тут бесплатно. Что значит? Бесплатно ничего не бывает. Это бюджет государства платит за вас. Поэтому и здесь будет принято решение. Поехал? Ты ищешь хорошее место, где заработать. Правильно, препятствовать не будем. Особенно, если ты едешь в Россию. Но ты получил хорошие деньги. Сюда приезжай, заплати – мы тебе выдернем и зуб, и челюсть, что угодно. Но только за твой счет.

Сидите здесь. Работайте на своей земле. Нищими не были и не будем. Никто. Нет голодных людей. Вот смотрю, в первом ряду стоят. Мне даже неудобно перед вами. Тут я в этих старых штанах и в этой куртке. Все от «Гуччи» и «Версаче» или еще что. Все одеты. Я только иногда удивляюсь, зачем? Зачем вы тратите на ерунду такие деньги?

Свое покупайте, нормально будете носить. Предлагайте, что надо сшить и так далее. Мы вот дернули легпром наш, который шьет, обувает и прочее, заменили там руководство. Сейчас и за них возьмусь. У нас же все есть. А у нас «Гуччи». Эйсмонт стоит, улыбается. А у нее «Версаче».