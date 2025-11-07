Лукашенко оценил развитие Гомельской области и работу руководства региона
Сегодня, 7 ноября, глава государства посетил Житковичи. Здесь Президенту доложили о социально-экономическом развитии и в целом Гомельской области, и Житковичского района в частности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Основа сегодняшнего предметного разговора – экономика. В маршруте Александра Лукашенко было несколько локаций: завод «Сатурн-1», где производят узлы и детали для железнодорожных составов, а также Житковичский моторостроительный завод – по сути градообразующее предприятие для этого небольшого районного центра.
Речь зашла и о реализации программы развития всего Полесского региона. В ближайшее время Президент намерен заслушать доклад по теме. Сегодня глава государства подчеркнул, что инвестировать будут в решение масштабных задач, а вот локальными должны заниматься местные власти.
И хотя 7 ноября в Беларуси праздничный день (большинство белорусов в эту пятницу отдыхают), именно сегодня Президент говорит о важности спокойного и созидательного труда. А он, как ни крути, залог нашего суверенитета.
Если посмотреть на линейку того, что производит Житковичский завод металлоконструкций, то будто что-то непонятное. Детали и детали, правда? Но если узнать, какие предприятия используют их и для чего, можно сильно удивиться.
От БелЖД до «Беларуськалия», и это только в Беларуси. Всем нужны, но бывают разные периоды. Такой как раз сейчас. Президент с порога о фактах.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Как вы работаете сейчас?
– Работаем стабильно.
– Как стабильно? Вы снизили производство, насколько меня информируют, к уровню прошлого года, к этому периоду.
– Есть объективная причина. Мы делали узлы деталей для подвижного состава железных дорог как для российского рынка, так и для белорусского. Например, Могилевский вагоностроительный, Ростовский вагоностроительный. Они брали эту продукцию у нас в больших количествах. Я даже не успевал делать. Сейчас они перешли на цистерны. И мне пришлось, производительность никакая, я их освоил 26 единиц за короткое время и сейчас заключаю договоры на 2026 год.
Глава государства в последнее время часто говорит, что нам нужны небольшие компактные предприятия, способные в кратчайшие сроки переориентироваться. Это как в армии, предпочтение отдаем маневренной и мобильной. Если где-то надо дооснаститься, препятствий нет. В то, что эффективно и необходимо, государство готово вкладываться. Только на это у нас есть деньги.
Александр Лукашенко:
Если что-то не так, или к губернатору, или позвони в Администрацию, да мне в приемную позвони, скажи, что не так делается. Мы тогда отрегулируем. А то у нас дельцов достаточно, которые свою шкуру прячут под что-то. Поэтому посмелее.
– Два гектара земли с аукциона сейчас купил и начинаю новый проект, чтобы смотреть в будущем, больше расширять производство. Уже приступил к реализации проекта, фонд заложил.
– Если ты видишь перспективу, ты человек опытный, тебя мне не учить в этом плане. Видишь перспективу – делай. Надо что-то – будем помогать. Подробности здесь.
На этом предприятии работают всего 170 человек. Все местные. И это плюс для региона. С какой стороны ни посмотри. Никто лучше местных не знает здешних проблем. Никто больше местных в их решении не заинтересован. Время требует нестандартных подходов.
«Нужно не задерживать, а заинтересовывать». Лукашенко о привлечении молодёжи в регионы. Читайте здесь.
Особого положения у Гомельской области нет. Президент в который раз за свой визит лестно отзывается о работе местных. Взялись за регион так, что даже не верится. Но это не повод расслабляться.
Лукашенко: Гомельскую область надо приводить в нормальное состояние!
Занятых конкретным делом немного отвлекли, заглянув в цеха.
Александр Лукашенко:
Работает?
– Да, прекрасно работает.
– Лазер есть лазер.
– Качественный рез, очень точный.
– Зарплаты вовремя платят?
– Да.
Притом не только в цехах Житковичского завода металлоконструкции, но и в цехах моторостроительного завода. Предприятие специализируется на запчастях для комбайнов и других больших автомобилей. Дизель-генераторы, насосы нужны в хозяйствах больших и малых. Здесь активно работают над импортозамещением.
– Двигатель мотоциклетный. Мы уже двигатель этот собираем полностью. Сейчас на заводе шестерен мы освоили шестерни. Они завершают испытания для этого мотора.
– Это для коробки передач?
– Это для коробки передач. И сейчас отдали все материалы для покупки оборудования, чтобы все алюминиевые детали мы полностью отливали в Республике Беларусь. И мы собираемся его делать.
– Ребята, двигатель надо сделать свой. Не то, что мне показывают китайское все. Если сердце будет этого мотоцикла белорусское, вот это уже можно считать.
С этим трудно поспорить, да и зачем. Очевидно, у машиностроительной страны с этим проблем быть не должно. Иначе мы просто производители кузовов, не более. Президент акцентирует внимание. Для работы у нас есть все. И речь не только о покупном, новом, прогрессивном, а о том, что досталось нам из советского прошлого. И сегодня это мы как нашли.
Надо свое производить! Лукашенко хочет видеть перспективу в развитии моторостроения в Беларуси. Подробности здесь.
Александр Лукашенко:
Этот завод, надо потихоньку инвестировать в основное производство. Прекрасный ведь завод! Не бросать же дедовские, отцовские станочки. Они у нас работают.
– Старые станки заставляют нас думать. А новые станки: ты нажал на кнопку – и все. Ведь наше было преимущество какое? Мы всегда думали головой. У нас нет ресурсов. У нас есть голова.
На примере Гомельской области, да и Житковичского района, хорошо заметно, что поступательный, созидательный путь развития – нам подходящий. За несколько лет при спокойном подходе, не без суровых требований со стороны Президента, конечно, полешуки помнят разговор в Ветке, удалось самим себе организовать более упорядоченную, а значит понятную жизнь, в которой рубить с плеча приходится все реже.