Лукашенко оценил развитие Гомельской области и работу руководства региона

Сегодня, 7 ноября, глава государства посетил Житковичи. Здесь Президенту доложили о социально-экономическом развитии и в целом Гомельской области, и Житковичского района в частности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Основа сегодняшнего предметного разговора – экономика. В маршруте Александра Лукашенко было несколько локаций: завод «Сатурн-1», где производят узлы и детали для железнодорожных составов, а также Житковичский моторостроительный завод – по сути градообразующее предприятие для этого небольшого районного центра.

Речь зашла и о реализации программы развития всего Полесского региона. В ближайшее время Президент намерен заслушать доклад по теме. Сегодня глава государства подчеркнул, что инвестировать будут в решение масштабных задач, а вот локальными должны заниматься местные власти. И хотя 7 ноября в Беларуси праздничный день (большинство белорусов в эту пятницу отдыхают), именно сегодня Президент говорит о важности спокойного и созидательного труда. А он, как ни крути, залог нашего суверенитета.

Если посмотреть на линейку того, что производит Житковичский завод металлоконструкций, то будто что-то непонятное. Детали и детали, правда? Но если узнать, какие предприятия используют их и для чего, можно сильно удивиться. От БелЖД до «Беларуськалия», и это только в Беларуси. Всем нужны, но бывают разные периоды. Такой как раз сейчас. Президент с порога о фактах.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Как вы работаете сейчас?

– Работаем стабильно.

– Как стабильно? Вы снизили производство, насколько меня информируют, к уровню прошлого года, к этому периоду.

– Есть объективная причина. Мы делали узлы деталей для подвижного состава железных дорог как для российского рынка, так и для белорусского. Например, Могилевский вагоностроительный, Ростовский вагоностроительный. Они брали эту продукцию у нас в больших количествах. Я даже не успевал делать. Сейчас они перешли на цистерны. И мне пришлось, производительность никакая, я их освоил 26 единиц за короткое время и сейчас заключаю договоры на 2026 год. Глава государства в последнее время часто говорит, что нам нужны небольшие компактные предприятия, способные в кратчайшие сроки переориентироваться. Это как в армии, предпочтение отдаем маневренной и мобильной. Если где-то надо дооснаститься, препятствий нет. В то, что эффективно и необходимо, государство готово вкладываться. Только на это у нас есть деньги.

Александр Лукашенко:

Если что-то не так, или к губернатору, или позвони в Администрацию, да мне в приемную позвони, скажи, что не так делается. Мы тогда отрегулируем. А то у нас дельцов достаточно, которые свою шкуру прячут под что-то. Поэтому посмелее.

– Два гектара земли с аукциона сейчас купил и начинаю новый проект, чтобы смотреть в будущем, больше расширять производство. Уже приступил к реализации проекта, фонд заложил.

– Если ты видишь перспективу, ты человек опытный, тебя мне не учить в этом плане. Видишь перспективу – делай. Надо что-то – будем помогать. Подробности здесь. На этом предприятии работают всего 170 человек. Все местные. И это плюс для региона. С какой стороны ни посмотри. Никто лучше местных не знает здешних проблем. Никто больше местных в их решении не заинтересован. Время требует нестандартных подходов. «Нужно не задерживать, а заинтересовывать». Лукашенко о привлечении молодёжи в регионы. Читайте здесь.

Особого положения у Гомельской области нет. Президент в который раз за свой визит лестно отзывается о работе местных. Взялись за регион так, что даже не верится. Но это не повод расслабляться. Лукашенко: Гомельскую область надо приводить в нормальное состояние! Занятых конкретным делом немного отвлекли, заглянув в цеха. Александр Лукашенко:

Работает?

– Да, прекрасно работает.

– Лазер есть лазер.

– Качественный рез, очень точный.

– Зарплаты вовремя платят?

– Да. Притом не только в цехах Житковичского завода металлоконструкции, но и в цехах моторостроительного завода. Предприятие специализируется на запчастях для комбайнов и других больших автомобилей. Дизель-генераторы, насосы нужны в хозяйствах больших и малых. Здесь активно работают над импортозамещением.

– Двигатель мотоциклетный. Мы уже двигатель этот собираем полностью. Сейчас на заводе шестерен мы освоили шестерни. Они завершают испытания для этого мотора.

– Это для коробки передач?

– Это для коробки передач. И сейчас отдали все материалы для покупки оборудования, чтобы все алюминиевые детали мы полностью отливали в Республике Беларусь. И мы собираемся его делать.

– Ребята, двигатель надо сделать свой. Не то, что мне показывают китайское все. Если сердце будет этого мотоцикла белорусское, вот это уже можно считать. С этим трудно поспорить, да и зачем. Очевидно, у машиностроительной страны с этим проблем быть не должно. Иначе мы просто производители кузовов, не более. Президент акцентирует внимание. Для работы у нас есть все. И речь не только о покупном, новом, прогрессивном, а о том, что досталось нам из советского прошлого. И сегодня это мы как нашли. Надо свое производить! Лукашенко хочет видеть перспективу в развитии моторостроения в Беларуси. Подробности здесь.