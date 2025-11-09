Прямой эфир

МНС напоминает об уплате имущественных налогов не позднее 17 ноября

09 ноября 2025 13:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Время заплатить налоги. В Беларуси 17 ноября – крайний срок уплаты единого имущественного платежа, который включает транспортный, земельный и налог на недвижимость, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

МНС напоминает об уплате имущественных налогов не позднее 17 ноября-2

Собственники таких объектов движимого и недвижимого имущества уже должны были получить извещения. Если нет – данные есть в личном кабинете плательщика на портале налоговых органов. Можно запросить копию документа. Также сумма указана в системе ЕРИП и там же есть возможность произвести оплату.

# Налоги

Другие новости рубрики

Все новости
МИД держит на контроле ситуацию с пострадавшими белорусами в Таиланде
09 ноября 2025 13:35

МИД держит на контроле ситуацию с пострадавшими белорусами в Таиланде

Работник Почётного консульства Беларуси в Бангкоке посетил пострадавшую в ДТП белоруску в Таиланде
09 ноября 2025 10:44

Работник Почётного консульства Беларуси в Бангкоке посетил пострадавшую в ДТП белоруску в Таиланде

Символ индустриальной мощи! Белорусская ГРЭС отмечает 95-летие со дня основания
09 ноября 2025 10:40

Символ индустриальной мощи! Белорусская ГРЭС отмечает 95-летие со дня основания