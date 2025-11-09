МНС напоминает об уплате имущественных налогов не позднее 17 ноября

Время заплатить налоги. В Беларуси 17 ноября – крайний срок уплаты единого имущественного платежа, который включает транспортный, земельный и налог на недвижимость, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Собственники таких объектов движимого и недвижимого имущества уже должны были получить извещения. Если нет – данные есть в личном кабинете плательщика на портале налоговых органов. Можно запросить копию документа. Также сумма указана в системе ЕРИП и там же есть возможность произвести оплату.