Лукашенко: украинцы – это очень трудолюбивые люди, понимающие нас и разговаривающие на одном языке

Важное событие для жителей белорусского Полесья. В Мозыре, одном из крупнейших городов этого региона, открылся для движения мост через Припять. Красную ленточку на современном объекте перерезал Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На мосту Президента уже ждали главные участники строительства и местные жители. Строительство мостов – это почти сакральное действие. Нам, белорусам, надо сохранить мосты дружбы и мосты между прошлым и будущим.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Полешуков надо встряхнуть, как Витебскую область, наслышаны много, наверное. Надо побывать и в Мозыре. У нас через Припять, по-моему, четыре моста? Всего четыре, три здесь. Когда-то после войны, в 50-х годах, когда был построен этот мост, он был единственным, но очень важным. И вот с тех пор ни денег, ни возможностей. Все-таки почти тысячу метров мост, километр, не просто было его реконструировать и сделать самым современным. Но наши инженеры, которые проектировали этот мост, да и строители, говорят о том, что 100 лет гарантия.

Мост как памятник наших добрых дел будет стоять, крепко стоять и обеспечивать необходимую жизнь и нашему Мозырю, и Калинковичам – рядом здесь, да и всей нашей стране, не только Гомельщине. Поэтому день хороший. Вот и солнышко из Украины к нам подходят. Не все ж плохое в Украине, солнце хорошее. Мы же ведь соединяем берега, в том числе и для них.

Мы открыты, пожалуйста, проезжайте, украинцы. Мы с удовольствием вас примем, вашим семьям, вашим детишкам обеспечим такую жизнь, как белорусам, в плане образования, здравоохранения. Многие приехали, в Гомельской области работают, мы готовы их принимать.

Для нас украинцы – это благо. Это очень трудолюбивые люди, понимающие нас, разговаривающие на одном языке. Тем не менее беда. Беда пришла в дом нашего соседа. Думаю, что устаканимся мы с этой проблемой. Ну это уже не ваша беда, больше моя. Тем не менее обеспечить мало-мальски нормальную жизнь государство и Президент обязаны.

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