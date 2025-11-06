Лукашенко: нам нужна дорога, чтобы выйти на Чёрное море
Важное событие для жителей белорусского Полесья. В Мозыре, одном из крупнейших городов этого региона, открылся для движения мост через Припять. Красную ленточку на современном объекте перерезал Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Беларусь – страна качественной жизни. Доступность обеспечивает транспортная сеть. Строительство дорог заложено в инвестиционной программе будущего года. Президент держит на контроле строительство наших дорог к успеху. Географическую оговорку профильного министра Первый сразу поправил.
– До Плещениц у нас есть дорога. От Плещениц мы идем до Лепеля как? Через Бегомль?
– Да, через Бегом, Лельчицы – и вот оно пошло на полосу. Какие Лельчицы?
– Ой, Лепель, Лепель.
– Что-то не очень у тебя.
– Это 2025 год, что было сделано. Реконструкция – мы пойдем точечно. Это в основном международные транспортные коридоры. Та же дорога М3. Пойдем выше и дойдем до Лепеля.
– То есть вы замкнете и на Полоцк выйдите?
– Да, и в Полоцк у нас реконструкция уже проведена. В следующем году заканчиваем оставшийся кусочек.
– До Лепеля?
– Да.
– Будет какая? Четырехполосная?
– Четырехполосную планируем.
– Отлично. Из Полоцка мы будем иметь выход на Ленинград?
– На Ленинград, Санкт-Петербург, где у нас основной сейчас коридор по перевозке грузов.
– Это нормально, он выйдет туда, да? Понятно. И таким образом центр Витебской области у нас будет соединен с Минском. И в этом отношении люди должны быть благодарны, что мы это сделали.
«Умрите, но людям зарплату заплатите!» – Президент предупредил начальников.
Белорусские трассы – это дороги в будущее: это и качество нашего перемещения, и статья дохода. Трансграничный коридор Север-Юг – важный узел для интеграции глобального большинства. Но прежде всего польза для нас, белорусов. Впрочем, и к путям сотрудничества Восток – Запад надо быть готовыми.
Лукашенко обозначил критерии строительства дорог на селе.
– А если на востоке будем строить станцию атомную? Надо будет ускоряться.
– Будем ускоряться. 10-я дорога.
– Там сколько километров от Гомеля до Мозыря?
– Порядка 100 километров.
– Когда мы эту дорогу сделаем, она нам нужна для внутренних целей.
– Эту дорогу мы планируем закончить (до Мозыря) в текущей пятилетке.
– А год какой?
– 2029-й. Со входом.
– Ускориться никак?
– Но это с ускорением, с обходом Калинкович, 89 километров, 29 минут.
Лукашенко в Мозыре спросил про дорожное сообщение между райцентрами и агрогородками.
– На самом деле это вопрос в ресурсах, которые мы распределяем.
– То есть вы можете это сделать, но вопрос в деньгах? Ресурсы ищите прежде всего у себя. Что не найдете, тогда ко мне. Но эту дорогу надо привести в порядок. Пока она нам не нужна, чего строить четырехполосную дорогу, если она не будет загружена? Но до Мозыря она должна быть, как из Минска до Гомеля. Конечно, нам эта дорога нужна, чтобы выйти на Черное море. Но с учетом восточных регионов, которые российские сейчас, возможно, и будет востребована.
– Да, в будущем будет.