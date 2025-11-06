Лукашенко: нам нужна дорога, чтобы выйти на Чёрное море

Важное событие для жителей белорусского Полесья. В Мозыре, одном из крупнейших городов этого региона, открылся для движения мост через Припять. Красную ленточку на современном объекте перерезал Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Беларусь – страна качественной жизни. Доступность обеспечивает транспортная сеть. Строительство дорог заложено в инвестиционной программе будущего года. Президент держит на контроле строительство наших дорог к успеху. Географическую оговорку профильного министра Первый сразу поправил.

– До Плещениц у нас есть дорога. От Плещениц мы идем до Лепеля как? Через Бегомль?

– Да, через Бегом, Лельчицы – и вот оно пошло на полосу. Какие Лельчицы?

– Ой, Лепель, Лепель.

– Что-то не очень у тебя.

– Это 2025 год, что было сделано. Реконструкция – мы пойдем точечно. Это в основном международные транспортные коридоры. Та же дорога М3. Пойдем выше и дойдем до Лепеля.

– То есть вы замкнете и на Полоцк выйдите?

– Да, и в Полоцк у нас реконструкция уже проведена. В следующем году заканчиваем оставшийся кусочек.

– До Лепеля?

– Да.

– Будет какая? Четырехполосная?

– Четырехполосную планируем.

– Отлично. Из Полоцка мы будем иметь выход на Ленинград?

– На Ленинград, Санкт-Петербург, где у нас основной сейчас коридор по перевозке грузов.

– Это нормально, он выйдет туда, да? Понятно. И таким образом центр Витебской области у нас будет соединен с Минском. И в этом отношении люди должны быть благодарны, что мы это сделали. «Умрите, но людям зарплату заплатите!» – Президент предупредил начальников.

Белорусские трассы – это дороги в будущее: это и качество нашего перемещения, и статья дохода. Трансграничный коридор Север-Юг – важный узел для интеграции глобального большинства. Но прежде всего польза для нас, белорусов. Впрочем, и к путям сотрудничества Восток – Запад надо быть готовыми. Лукашенко обозначил критерии строительства дорог на селе.

– А если на востоке будем строить станцию атомную? Надо будет ускоряться.

– Будем ускоряться. 10-я дорога.

– Там сколько километров от Гомеля до Мозыря?

– Порядка 100 километров.

– Когда мы эту дорогу сделаем, она нам нужна для внутренних целей.

– Эту дорогу мы планируем закончить (до Мозыря) в текущей пятилетке.

– А год какой?

– 2029-й. Со входом.

– Ускориться никак?

– Но это с ускорением, с обходом Калинкович, 89 километров, 29 минут. Лукашенко в Мозыре спросил про дорожное сообщение между райцентрами и агрогородками.