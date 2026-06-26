Можно ли без репетиторов успешно сдать ЦЭ и ЦТ – рассказала депутат Мингорсовета

Что сегодня показывает экзаменационная кампания, как развивается столичное образование? Какие возможности есть у современных школьников, какие профессии выбирает молодежь, как помочь ребенку найти свое место в жизни? Об этом поговорили с гостем программы «Решение есть! Депутатский ответ».

В студии – Светлана Пашкова, депутат Минского городского Совета депутатов.

Ольга Шерснева, ведущая:

Если говорить о высоких баллах ЦЭ, достаточно ли просто старательно обучаться в школе? Почему дети часто обращаются к репетиторам? Это их личная какая-то успеваемость или тесты и экзамены централизованные сделаны с какой-то подковыркой, что нам надо натаскать себя правильно решать их?