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Можно ли без репетиторов успешно сдать ЦЭ и ЦТ – рассказала депутат Мингорсовета

26 июня 2026 14:39
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Что сегодня показывает экзаменационная кампания, как развивается столичное образование? Какие возможности есть у современных школьников, какие профессии выбирает молодежь, как помочь ребенку найти свое место в жизни? Об этом поговорили с гостем программы «Решение есть! Депутатский ответ».

В студии – Светлана Пашкова, депутат Минского городского Совета депутатов.

Ольга Шерснева, ведущая:
Если говорить о высоких баллах ЦЭ, достаточно ли просто старательно обучаться в школе? Почему дети часто обращаются к репетиторам? Это их личная какая-то успеваемость или тесты и экзамены централизованные сделаны с какой-то подковыркой, что нам надо натаскать себя правильно решать их?

Можно ли без репетиторов успешно сдать ЦЭ и ЦТ – рассказала депутат Мингорсовета-2

Светлана Пашкова, депутат Минского городского Совета депутатов:
Я думаю, скорее, это такая дань традиции. Сегодня система образования реально может подготовить ребенка к сдаче ЦЭ и ЦТ. Потому что школьная программа построена таким образом, что задания как раз таки в ЦЭ и ЦТ соответствуют школьной программе. Возможно, для кого-то необходим репетитор. Но это для того, чтобы систематизировать знания. Большинство учащихся в состоянии самостоятельно, если они систематически выполняют задания, если они внимательно выполняют репетиционное тестирование, даже если совершили какие-то ошибки, проработали их, то вполне реально ребята сдают ЦЭ и ЦТ достаточно успешно. Потому что оно не содержит каких-то там подковырок или подводных камней. Систематическая работа – это путь к успеху.

Подробности в видео.

# Ольга Шерснёва # Светлана Пашкова # Образование в Беларуси

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