Качество, рекорды, зарплаты на заводе и гражданские инициативы – поговорили с Андреем Жамойдой

Социально-экономическое развитие Беларуси на современном этапе характеризуется стремлением к адаптации в условиях меняющегося глобального ландшафта, поддержанием социальной стабильности и поиском новых путей для устойчивого роста. Страна продолжает реализовывать модель социально ориентированного государства, уделяя внимание как экономическим показателям, так и качеству жизни граждан. Почему кадры решают все – обсудим с гостем программы «Сенат» на СТВ, членом Совета Республики, директором республиканского дочернего унитарного производственного предприятия «Конус» Андреем Петровичем Жамойда. О задачах экономики на пятилетку

Виолетта Шаблинская, СТВ:

Президент на неделе подписал указы о важнейших прогнозных параметрах развития страны на 2026 год. Это макроуровень. А каким вы видите развитие Гродненщины и конкретно вашего предприятия, исходя из посылов документа? Андрей Жамойда, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по законодательству и государственному строительству:

Основополагающая цель – это обеспечение устойчивости экономики и повышение благосостояния населения. Согласно прогнозу на 2026 год, предусмотрен рост валового внутреннего продукта порядка 3 % к уровню 2025 года, инвестиций в основной капитал – свыше 3 %, экспорта товаров и услуг – порядка 4 %, и, конечно же, реальные доходы населения – на 4,8 % к уровню прошлого года. Если взять экономику региона, то здесь я вижу задачу на ближайшие годы – это, в первую очередь, новые рынки снабжения и сбыта, восточный вектор. За минувшие несколько лет наши предприятия стали активно осваивать новые рынки, изучать их потребность. Теперь наша задача – закрепиться на этих рынках, найти свои ниши. Я даже вижу и эту тенденцию на примере своего предприятия. Мы переходим за сотрудничество с китайскими производителями оборудования для заводов горячего цинкования. Для нас это уверенность в сотрудничестве и более привлекательные цены по сравнению с европейскими производителями. Поскольку мы экспортоориентированное предприятие, главной задачей для нас остается сохранение и наращивание объемов экспорта. Главным образом за счет высочайшего качества нашей продукции, наших услуг. Мы планируем сработать в следующем году не хуже, чем в нынешнем. А это означает хорошие стабильные зарплаты, хороший социальный пакет. Это и есть устойчивая работа предприятия – повышение благосостояния наших сотрудников. Виолетта Шаблинская:

Декабрь у нас ознаменован важным политическим событием – пройдет заседание Всебелорусского народного собрания. Что вы ожидаете как делегат и в целом как оцените место ВНС в политической жизни страны? ВНС и рекорды предприятия

Андрей Жамойда:

Как точно определил наш Президент, Всебелоруссконародное собрание – это стабилизатор общества. В этом его главная роль – стабилизировать общество на всех этапах его развития. Это главная площадка волеизъявления народа. Лично я ожидаю от предстоящего заседания Всебелорусского народного собрания обращение главы государства с Посланием белорусскому народу. Такие выступления Президента – это емкий анализ ситуации в стране и в мире, определение главных задач на ближайшие годы. На этом заседании ожидается утверждение Программы социально-экономического развития на 2026-2030 год, которая определит вектор развития нашей любимой страны. Виолетта Шаблинская:

В стране пятилетка качества. «Конус» получил премию СНГ за качество продукции и услуг и стал признанным в своей сфере на всем постсоветском пространстве. Поделитесь, пожалуйста, как держите планку? Андрей Жамойда:

Качество достигается несколькими главными критериями. Это в первую очередь подготовка металлоконструкции, это химический сплав металла, из которого изготавливают металлоконструкции. Это, конечно же, подготовка металлоконструкции: промывка, обезжиривание, травление изделий, флюсование, сушка и только потом оцинкование. На каждом этапе уделяется особое внимание по времени и выдержке металлоконструкции при технологическом этапе. И только после этого изделия оцинковываются. И все эти этапы замыкают сотрудники нашего предприятия, которые от входа изделий в цех до оцинкования все это контролируют. Более того, я хотел бы отметить, что наше предприятие строилось как импортозамещающее. Но сегодня мы не только замещаем дорогостоящую услугу горячего оцинкования для белорусских заказчиков, но мы благодаря высокому качеству сегодня везем за тысячи километров заказы из Российской Федерацией. И сегодня можно сказать, что наше предприятие уверенно занимает лидирующие позиции среди заводов горячего оцинкования не только на постсоветском пространстве, но и далеко за пределами нашей страны. К примеру, только 70 аналогичных предприятий находятся в Российской Федерации, а мы оказываем услугу 30 компаниям из России. В прошлый год мы завоевали множество достойных наград для нашего коллектива. Премию СНГ в области качества – мы лучшие. В этом году лучший экспортер – это наше предприятие. Уже в пятый раз лучшие товары Республики Беларусь в области оказания услуг населению – мы тоже одни из самых лучших. Мы на этом не останавливаемся, работаем над собой, запускаем новое производство и движемся вперед. Как привлекают молодежь