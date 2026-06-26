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В Гомельской области состоялся обмен военнопленными между Россией и Украиной

26 июня 2026 14:46
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Беларусь в очередной раз подтверждает свой миротворческий потенциал и статус надежной диалоговой площадки. 26 июня на территории Гомельской области состоялся обмен военнопленными между Россией и Украиной по формуле «160 на 160», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Российский борт приземлился на белорусской земле около 10 утра. На посадочной полосе прибывших украинцев уже ожидали автобусы и дежурные бригады медиков. Наша страна подошла к миссии с характерным гостеприимством и заботой – людей сразу же обеспечили горячим питанием. Уже в сопровождении ГАИ колонна направилась к границе. Бывшие пленные признавались: держаться в неволе помогала мысль о семье. Долгожданный момент и первые, самые важные звонки родным.

В Гомельской области состоялся обмен военнопленными между Россией и Украиной-2

Еще пока не ощутили всей радости, что дома оказались.

В Гомельской области состоялся обмен военнопленными между Россией и Украиной-4

Эмоции переполняют, потому что домой приезжаешь спустя год, не видел никого. Это прекрасно.

В Гомельской области состоялся обмен военнопленными между Россией и Украиной-6

Ирина Костевич, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Площадка Беларуси здесь – безопасность. И на этой площадке вот эти люди, которые по одну и другую сторону, военнопленные, которые где-то порой, наверное, потеряли надежду здесь, на белорусской земле, на этом маленьком кусочке белорусской земли, получили эту надежду и веру, что все получится, что дома их ждут родные, близкие.

Белорусская земля уже в который раз становится мостом надежды. В пункте пропуска «Новая Гута» также состоялись прямые переговоры уполномоченных по правам человека России и Украины. 

В Гомельской области состоялся обмен военнопленными между Россией и Украиной-8

Яна Лантратова, уполномоченный по правам человека в России:
Сегодня мы говорили о разных вопросах. Первое, мы еще раз договорились о совместном посещении военнопленных. Мы договорились о верификации всех списков. И сегодня на встрече я передала список из тысячи человек, которые есть в аппарате уполномоченного по правам человека. Дмитрий Валерьевич передал мне списки, которые есть в аппарате украинского омбудсмена. Более того, мы подтвердили нашу готовность быть единственным между нашими странами по передаче друг другу документов.

Для юго-восточного региона это уже далеко не первый подобный опыт. В общей сложности здесь успешно проведено более 70 процедур обмена как военнослужащими и гражданскими, так и телами погибших. Официальный Минск всегда четко и последовательно заявляет: ценность человеческой жизни – абсолютна. Беларусь подходит к своей гуманитарной миссии с максимальной ответственностью и открытым сердцем.

# Россия # Украина # Ирина Костевич

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