В Гомельской области состоялся обмен военнопленными между Россией и Украиной
Беларусь в очередной раз подтверждает свой миротворческий потенциал и статус надежной диалоговой площадки. 26 июня на территории Гомельской области состоялся обмен военнопленными между Россией и Украиной по формуле «160 на 160», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Российский борт приземлился на белорусской земле около 10 утра. На посадочной полосе прибывших украинцев уже ожидали автобусы и дежурные бригады медиков. Наша страна подошла к миссии с характерным гостеприимством и заботой – людей сразу же обеспечили горячим питанием. Уже в сопровождении ГАИ колонна направилась к границе. Бывшие пленные признавались: держаться в неволе помогала мысль о семье. Долгожданный момент и первые, самые важные звонки родным.
Еще пока не ощутили всей радости, что дома оказались.
Эмоции переполняют, потому что домой приезжаешь спустя год, не видел никого. Это прекрасно.
Ирина Костевич, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Площадка Беларуси здесь – безопасность. И на этой площадке вот эти люди, которые по одну и другую сторону, военнопленные, которые где-то порой, наверное, потеряли надежду здесь, на белорусской земле, на этом маленьком кусочке белорусской земли, получили эту надежду и веру, что все получится, что дома их ждут родные, близкие.
Белорусская земля уже в который раз становится мостом надежды. В пункте пропуска «Новая Гута» также состоялись прямые переговоры уполномоченных по правам человека России и Украины.
Яна Лантратова, уполномоченный по правам человека в России:
Сегодня мы говорили о разных вопросах. Первое, мы еще раз договорились о совместном посещении военнопленных. Мы договорились о верификации всех списков. И сегодня на встрече я передала список из тысячи человек, которые есть в аппарате уполномоченного по правам человека. Дмитрий Валерьевич передал мне списки, которые есть в аппарате украинского омбудсмена. Более того, мы подтвердили нашу готовность быть единственным между нашими странами по передаче друг другу документов.
Для юго-восточного региона это уже далеко не первый подобный опыт. В общей сложности здесь успешно проведено более 70 процедур обмена как военнослужащими и гражданскими, так и телами погибших. Официальный Минск всегда четко и последовательно заявляет: ценность человеческой жизни – абсолютна. Беларусь подходит к своей гуманитарной миссии с максимальной ответственностью и открытым сердцем.