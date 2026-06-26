В Гомельской области состоялся обмен военнопленными между Россией и Украиной

Беларусь в очередной раз подтверждает свой миротворческий потенциал и статус надежной диалоговой площадки. 26 июня на территории Гомельской области состоялся обмен военнопленными между Россией и Украиной по формуле «160 на 160», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Российский борт приземлился на белорусской земле около 10 утра. На посадочной полосе прибывших украинцев уже ожидали автобусы и дежурные бригады медиков. Наша страна подошла к миссии с характерным гостеприимством и заботой – людей сразу же обеспечили горячим питанием. Уже в сопровождении ГАИ колонна направилась к границе. Бывшие пленные признавались: держаться в неволе помогала мысль о семье. Долгожданный момент и первые, самые важные звонки родным.

Еще пока не ощутили всей радости, что дома оказались.

Эмоции переполняют, потому что домой приезжаешь спустя год, не видел никого. Это прекрасно.

Ирина Костевич, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Площадка Беларуси здесь – безопасность. И на этой площадке вот эти люди, которые по одну и другую сторону, военнопленные, которые где-то порой, наверное, потеряли надежду здесь, на белорусской земле, на этом маленьком кусочке белорусской земли, получили эту надежду и веру, что все получится, что дома их ждут родные, близкие. Белорусская земля уже в который раз становится мостом надежды. В пункте пропуска «Новая Гута» также состоялись прямые переговоры уполномоченных по правам человека России и Украины.