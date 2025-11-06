«Всё это, ребята, брехня». Лукашенко рассказал о «кадровом голоде» в сельском хозяйстве

Важное событие для жителей белорусского Полесья. В Мозыре, одном из крупнейших городов этого региона, открылся для движения мост через Припять. Красную ленточку на современном объекте перерезал Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такое непринужденное общение с Первым – признак наведенного моста между обычными белорусами и главой государства. Александр Лукашенко никогда не заискивается перед обществом. В его политике нет технологий, но есть решения, не всегда популярные, но в итоге оказываются на пользу. Вот и сейчас Первый рассказал о решении кадрового дефицита и трудовой дисциплине.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Порой не хватает людей. Это Иван Иванович говорит, что людей не хватает, председатель Мозырского райисполкома. Все это, ребята, брехня, и девчонки. Всего у нас хватает. У нас не хватает только одного: дисциплины и порядка.

Нужны люди, грамотные, квалифицированные. Поэтому сказано всем руководителям: с «Гомсельмаша» ни одного комбайна не получите, пока не будет конкретный человек, который на нем будет работать.

Зарастаем хмызняком – беда! Лукашенко поднял вопрос мелиорации на Полесье.

Это инженер. Это очень продвинутый механизатор, он должен быть на уровне инженера. Будут такие люди, неважно где: на новополоцком, строительном тресте, дорожном, неважно где. С ним заключит договор – тебе комбайн, там зарплата средняя сохраняется, и здесь ты зарабатываешь то, что надо. Ну месяц-полтора, от силы два (да два не будет) ты поработай на этом комбайне. Но ты несешь за него ответственность персонально и твой руководитель в дорстрое.

Принято такое мною решение почему? Потому что очень дорога техника. Вот тебе задание – иди работай. Не выполнил – принимай решение по нему. И я открыто говорю, судьи получили указания. Прежде всего, если он обратился в суд, рассматривать: есть наряд тебе? Есть, подписан руководителем. Ты принял? Почему не сделал? И даже не ходи в суд.

Ребята, это не потому, что тут у нас диктатура и я кровожадный человек. Я всегда говорю, лучше здесь работать, мосты строить, чем там телепаться в этой грязи, ни пройти ни проехать, полуголодным, а еще и под пулю попасть. И я чувствую, что нам нужно сегодня. Я же не первый год работаю. И гомельчане меня больше, чем кто-либо, всегда поддерживали. Поэтому это очень важно. Дисциплина.

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