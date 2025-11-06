Лукашенко в Мозыре: дайте мне экономику – мосты, дороги, молоко, мясо

Каждый на своем месте должен вносить вклад в общее дело развития страны. Об этом заявил Александр Лукашенков в Гомельской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Каждый на своем месте должен вносить вклад в общее дело развития страны. Об этом заявил Александр Лукашенков в Гомельской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Президент принял участие в торжественном открытии моста через реку Припять, который связывает Мозырь и Калинковичи. Его реконструкция заняла два года, работали и строители и студенческие отряды. Глава государства оценил подобный подход.
На определенном этапе зарубежные строители предлагали срок реконструкции 20 месяцев, но этим бы занимались не белорусы и использовали бы не наши материалы. Президент сделал выбор в пользу своих: людей и материалов.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Ситуация непростая, очень непростая. Я просто это не вываливаю все на вас, хотя порциями иногда выкидываю, чтобы вы понимали, что все непросто. Ну и не хочу вас перенапрягать. Я всегда от вас просил одно – дайте мне экономику. Дайте мне мосты, дороги, молоко, мясо и прочее. А военные вопросы – за мной, безопасность, мои вопросы, я буду их решать. Я знаю, как их решать.
Поэтому настройтесь на хорошую работу. Помните, что то, что не сделали вы, никто не сделает. Ни я, никто. Каждый должен делать свое дело. Каждый за свой клочок земли, за свой кусочек работы отвечает. И должен это делать. Вот это главное. Дисциплина и еще раз дисциплина!
Также глава государства, обращаясь к руководителям, предупредил их: заработную плату должны выплачивать, вне зависимости от состояния предприятия. На белорусских специалистов сегодня большой спрос за рубежом, в той же России. Но люди нужны в стране. И государство дает возможность заработать, главное – ей воспользоваться.
Подробности – в наших вечерних новостях.
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