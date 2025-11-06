Лукашенко в Мозыре: дайте мне экономику – мосты, дороги, молоко, мясо

Каждый на своем месте должен вносить вклад в общее дело развития страны. Об этом заявил Александр Лукашенков в Гомельской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент принял участие в торжественном открытии моста через реку Припять, который связывает Мозырь и Калинковичи. Его реконструкция заняла два года, работали и строители и студенческие отряды. Глава государства оценил подобный подход. На определенном этапе зарубежные строители предлагали срок реконструкции 20 месяцев, но этим бы занимались не белорусы и использовали бы не наши материалы. Президент сделал выбор в пользу своих: людей и материалов.