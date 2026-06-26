«На 30 мест увеличены цифры приема» – какие специальности популярны в БГПУ, рассказал проректор

История Анны Ремезоновой – это отличный пример того, как системная подготовка приводит к высоким результатам. Готовиться к экзаменам она начала сразу после девятого класса, ее каникулы были расписаны буквально по часам, рассказали в программе «Решение есть! Депутатский ответ» на СТВ.

Самостоятельные занятия, консультации с педагогами, дополнительные уроки с репетиторами. Труд дал свои плоды – в копилке абитуриентки 100 баллов по русскому языку, 89 по истории и аттестат со средним баллом 9,8. Однако даже такой впечатляющий набор не дает стопроцентной гарантии на зачисление – конкуренция на места серьезная. Уже три года девушка изучает китайский язык практически ежедневно. Смотрит фильмы в оригинале, тренирует восприятие речи на слух, разбирается в тонкостях языка и культуры.

Анна Ремизонова, абитуриентка:

Меня больше привлекает устный перевод, поскольку требует мгновенного принятия решений. Исправить уже ошибку нельзя. Таких целеустремленных абитуриентов в этом году немало. Это хорошо видно по результатам экзаменационной кампании. Количество стобалльников заметно выросло. Это значит борьба за самые популярные специальности в этом году обещает быть особенно напряженной. Неудивительно, что университеты внимательно анализируют предпочтения абитуриентов. Уже сегодня можно увидеть направления, которые пользуются повышенным спросом.

Александр Францкевич, проректор по учебной работе Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка:

Это психологическое образование, инклюзивное образование и филологическое образование. Филологическое образование пользуется особым спросом, поэтому в этом году на 30 мест увеличены контрольные цифры приема на это направление. Также стоит отметить, что пользуются популярностью специальность математика и физика. В прошлом году был конкурс 2,2 человека на место. В последние годы набирают популярность рабочие специальности. 48-49 % белорусских девятиклассников после базовой школы выбирают именно колледжи. Причина проста – рынок труда все активнее нуждается в квалифицированных специалистах рабочих профессий. Сегодня колледжи предлагают более 250 специальностей.

Александра Петрова, начальник управления профессионально-технического и среднего специального образования Министерства образования Беларуси:

В этом году приостановлена подготовка по 99 квалификациям либо закрыта в зависимости от потребностей региона. По 93 квалификациям возобновлена либо открыта вновь. Появились также новые для страны квалификации на уровне профессионально-технического образования – например, такие как машинист лесозаготовительной трелевочной машины, оператор коптильной установки, машинист автомотрисы.

В этих стенах куют характер и железную хватку в прямом смысле. Из года в год учреждение образования готовят тех, кто завтра встанет у руля отечественной индустрии. Всего в колледже на уровне профтеха два направления. Первое – механическая обработка на металлообрабатывающих станках. Это подготовка операторов станков с программным управлением и токарей-универсалов. В этом году наберут 28 ребят. Второе – обслуживание и ремонт автомобилей. Это слесари по ремонту и механосборочным работам. Здесь уже 56 мест. В обучении акцент делают на синтез теории и практики, причем стажировка начинается с первых дней обучения.