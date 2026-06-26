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«На 30 мест увеличены цифры приема» – какие специальности популярны в БГПУ, рассказал проректор

26 июня 2026 14:14
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История Анны Ремезоновой – это отличный пример того, как системная подготовка приводит к высоким результатам. Готовиться к экзаменам она начала сразу после девятого класса, ее каникулы были расписаны буквально по часам, рассказали в программе «Решение есть! Депутатский ответ» на СТВ.

«На 30 мест увеличены цифры приема» – какие специальности популярны в БГПУ, рассказал проректор-2

Самостоятельные занятия, консультации с педагогами, дополнительные уроки с репетиторами. Труд дал свои плоды – в копилке абитуриентки 100 баллов по русскому языку, 89 по истории и аттестат со средним баллом 9,8. Однако даже такой впечатляющий набор не дает стопроцентной гарантии на зачисление – конкуренция на места серьезная. Уже три года девушка изучает китайский язык практически ежедневно. Смотрит фильмы в оригинале, тренирует восприятие речи на слух, разбирается в тонкостях языка и культуры.

«На 30 мест увеличены цифры приема» – какие специальности популярны в БГПУ, рассказал проректор-4

Анна Ремизонова, абитуриентка:
Меня больше привлекает устный перевод, поскольку требует мгновенного принятия решений. Исправить уже ошибку нельзя.

Таких целеустремленных абитуриентов в этом году немало. Это хорошо видно по результатам экзаменационной кампании. Количество стобалльников заметно выросло. Это значит борьба за самые популярные специальности в этом году обещает быть особенно напряженной. Неудивительно, что университеты внимательно анализируют предпочтения абитуриентов. Уже сегодня можно увидеть направления, которые пользуются повышенным спросом.

«На 30 мест увеличены цифры приема» – какие специальности популярны в БГПУ, рассказал проректор-6

Александр Францкевич, проректор по учебной работе Белорусского государственного педагогического  университета имени Максима Танка:
Это психологическое образование, инклюзивное образование и филологическое образование. Филологическое образование пользуется особым спросом, поэтому в этом году на 30 мест увеличены контрольные цифры приема на это направление. Также стоит отметить, что пользуются популярностью специальность математика и физика. В прошлом году был конкурс 2,2 человека на место.

В последние годы набирают популярность рабочие специальности. 48-49 % белорусских девятиклассников после базовой школы выбирают именно колледжи. Причина проста – рынок труда все активнее нуждается в квалифицированных специалистах рабочих профессий. Сегодня колледжи предлагают более 250 специальностей.

«На 30 мест увеличены цифры приема» – какие специальности популярны в БГПУ, рассказал проректор-8

Александра Петрова, начальник управления профессионально-технического и среднего специального образования Министерства образования Беларуси:
В этом году приостановлена подготовка по 99 квалификациям либо закрыта в зависимости от потребностей региона. По 93 квалификациям возобновлена либо открыта вновь. Появились также новые для страны квалификации на уровне профессионально-технического образования – например, такие как машинист лесозаготовительной трелевочной машины, оператор коптильной установки, машинист автомотрисы.

«На 30 мест увеличены цифры приема» – какие специальности популярны в БГПУ, рассказал проректор-10

В этих стенах куют характер и железную хватку в прямом смысле. Из года в год учреждение образования готовят тех, кто завтра встанет у руля отечественной индустрии. Всего в колледже на уровне профтеха два направления. Первое – механическая обработка на металлообрабатывающих станках. Это подготовка операторов станков с программным управлением и токарей-универсалов. В этом году наберут 28 ребят. Второе – обслуживание и ремонт автомобилей. Это слесари по ремонту и механосборочным работам. Здесь уже 56 мест. В обучении акцент делают на синтез теории и практики, причем стажировка начинается с первых дней обучения.

«На 30 мест увеличены цифры приема» – какие специальности популярны в БГПУ, рассказал проректор-12

Артем Рыбак, директор филиала «Колледж современных технологий в машиностроении и автосервисе» Республиканского института профессионального образования:
Учебные планы составлены таким образом, что более 50 % учебного времени ребята осваивают первичные профессиональные навыки. Они работают как в условиях мастерских учреждений образования, так и непосредственно в созданных учебных мастерских производственных предприятий. На рабочих местах производственных предприятий, где они уже с первых дней практической учебы, особенно ребята-абитуриенты уровня профессионально-технического образования, получают первичные навыки в реальных условиях.

Подробности в видео.

# Александра Петрова # Артем Рыбак # Элла Маркевич # Образование в Беларуси

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