В Минской области заложено на хранение более 1,9 млн тонн сенажа

В Минской области продолжатся кормозаготовка. Аграрии не сбавляют набранный темп. На хранение уже заложили более 1 миллиона 900 тысяч тонн сенажа, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Это почти 55 % от плана.

Внимание зеленой жатве уделяют и в Червенском районе. Здесь первый укос уже завершен. Пройдено более 10 тысяч гектаров. Заложено порядка 70 тысяч тонн сенажа. Работы ведут оперативно, но не в ущерб качеству. Ведь каждый скошенный гектар – это вклад в продовольственную безопасность района.

Илья Корсак, заместитель начальника управления сельского хозяйства и продовольствия по растениеводству Червенского райисполкома:

Заготовлено 58 % от планируемого объема заготовки. Заготовлено 9,6 центнера кормовых единиц на условную голову, что выше уровня прошлого года. В настоящее время сельскохозяйственными организациями продолжается подготовка сельскохозяйственной техники, зерноуборочных комбайнов, складов и зерносушильных комплексов к предстоящей зерноуборочной кампании.