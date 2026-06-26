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В Минской области заложено на хранение более 1,9 млн тонн сенажа

26 июня 2026 14:00
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В Минской области продолжатся кормозаготовка. Аграрии не сбавляют набранный темп. На хранение уже заложили более 1 миллиона 900 тысяч тонн сенажа, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Это почти 55 % от плана.

В Брестской области испытывают новые сорта озимой пшеницы из Орловской области России.

В Минской области заложено на хранение более 1,9 млн тонн сенажа-2

Внимание зеленой жатве уделяют и в Червенском районе. Здесь первый укос уже завершен. Пройдено более 10 тысяч гектаров. Заложено порядка 70 тысяч тонн сенажа. Работы ведут оперативно, но не в ущерб качеству. Ведь каждый скошенный гектар – это вклад в продовольственную безопасность района.

Илья Корсак, заместитель начальника управления сельского хозяйства и продовольствия по растениеводству Червенского райисполкома:
Заготовлено 58 % от планируемого объема заготовки. Заготовлено 9,6 центнера кормовых единиц на условную голову, что выше уровня прошлого года. В настоящее время сельскохозяйственными организациями продолжается подготовка сельскохозяйственной техники, зерноуборочных комбайнов, складов и зерносушильных комплексов к предстоящей зерноуборочной кампании.

В Минской области заложено на хранение более 1,9 млн тонн сенажа-4

Как только травы поднимутся до 30 сантиметров, начнется второй укос. Важно не упустить оптимальные сроки и заложить корм с максимальной питательной ценностью.

# Уборочная кампания

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