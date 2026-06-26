Смоленская область примет Форум регионов Беларуси и России в 2028 году

Следующий форум регионов Беларуси и России пройдет в Смоленской области в 2028 году. Об этом стало известно по итогам проведения пленарного заседания XIII Форума, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Союзном государстве выстраиваются не просто устойчивые торговые отношения, а формируется мощный экономический щит, отметила в своем выступлении председатель Совета Республики Наталья Кочанова. За последние пять лет страны прибавили в торговле товарами – 37%, услугами – более 95%. Цель – выйти на 70 миллиардов долларов годового товарооборота.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Экономика уже давно не только про цифры производства и рынки. Это вопрос суверенитета, способности защищать собственные интересы и право жить по своему выбору. В рамках Союзного государства мы выстраиваем не просто устойчивые торговые отношения, мы формируем более мощный экономический щит. Просто увеличивать товарооборот уже недостаточно. Нам пора двигаться к качественно иному уровню интеграции. Для этого необходимо создавать трансграничный бизнес там, где без этого в одиночку не выжить. Сегодня на всем пространстве Союзного государства созданы необходимые условия для проведения уверенной экономической политики в самых разных сферах. Особое внимание – развитию промышленной кооперации. Ключевой задачей сегодня остается переход от простого импортозамещения к масштабному формированию единого цифрового пространства, синхронизации подходов в управлении и выходу на новые рынки с наукоемкой продукцией, отметила в своем выступлении Валентина Матвиенко.

Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации Федерального собрания России:

Пока отдельные государства придумывают себе мнимых врагов, меняют союзников как перчатки, отношения России и Беларуси демонстрируют исключительно стабильный и доверительный характер, развиваются без оглядки на внешнюю конъюнктуру, равноправно, взаимовыгодно и взаимоуважительно. Регионы Беларуси и России закрепили новые направления сотрудничества – подписан весомый пакет двусторонних документов. Объем заключенных только по итогам секционных заседаний контрактов превысил 1 миллиард 700 миллионов рублей – это почти вдвое больше, чем в 2025 году. В целом за годы проведения форума регионов сумма превысила 19 миллиардов 700 миллионов рублей.

Игорь Брилевич, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Я бы не оценивал итоги форума в цифрах, в количестве заключенных контрактов. Наверное, самое главное – теплота отношений, которая присутствовала на всех без исключения форумах. И этот форум не стал исключением. Конечно же, мы рады тому, что мы подписали новые соглашения. Все регионы Республики Беларусь сегодня подписали новые соглашения. Юрий Воробьев, заместитель председателя Совета Федерации Федерального собрания России:

Этот форум дает возможность стать ближе друг к другу, решить вопросы не только в рамках каких-то формальных соглашений, но и в личных встречах. Форум стал площадкой для того, чтобы более уверенно, эффективно развивались региональные связи. А союз России и Беларуси, и Союзное государство может развиваться только в этом случае, когда наши регионы будут дружить, взаимодействовать на благо наших людей, на благо наших стран. По-другому и быть не может.