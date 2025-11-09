5 лет мирного атома: как запуск БелАЭС изменил облик страны

5 лет назад открыли БелАЭС. Это событие стало поворотным для нашей истории. Собственная атомная станция – это залог развития промышленности (а значит, и страны) и большой подарок, который мы символично получили 7 ноября 2020 года. Строительство АЭС в Беларуси – это не блажь и не прихоть, а жизненная необходимость. У нас нет больших запасов углеводородов, а энергия нужна. Сегодня мы уже заместили более 10 миллиардов кубов газа. А электричество все больше входит в нашу жизнь. Белорусы отапливают дома и заправляют авто от розетки. Дальше – больше. Энергетический эффект изучили наши корреспонденты в программе «Неделя» на СТВ.

Колка дров для главы этой семьи сегодня скорее хобби, а не ежедневная необходимость. Почти век родительский дом Бардасовых отапливался исключительно печью. Но три года назад дети сделали подарок. Установили в доме электрическое отопление. За это время почувствовать успели и экономию, и комфорт. Печь с лежанкой теперь разве что создает нужный колорит и служит для хозяйки этаким мультиповаром, когда блюда белорусской кухни прямо с пылу с жару.

Александр Бардасов:

Экономически получается почти в два раза дешевле. Это большое преимущество. И учитывая, что электричество у нас дешевое, это выгодно.

А это совершенно новый район в северо-западной части Смолевичей, но со своей изюминкой. Энергоэффективные технологичные электродома здесь начали строить в 2022-м. Сегодня с индивидуальным отоплением их здесь 11. Совсем рядом детский сад и поликлиника, а вот обслуживают такой экологичный жилой фонд семь электрокотельных.

Игорь Поляков, заместитель директора – главный инженер КУП «Смолевичское ЖКХ»:

В каждой квартире установлен электроконвектор. Жильцы сами регулируют температуру теплоносителя. Комфортную для себя. Соответственно, меньше эксплуатационных затрат наших (как ЖКХ) на обслуживание этих сетей. С 2021 года в стране возведено более 2 миллионов квадратных метров подобного жилья, и такой экологичный строительный тренд стал возможен в том числе благодаря увеличению генерации электроэнергии на БелАЭС. 5 лет нашего мирного атома, а именно столько времени уже прошло с момента запуска, принесли свои плоды. Официальный старт работе объекта отдал глава нашего государства. Сейчас Беларусь отказалась от импорта электроэнергии, ведь ранее на ее закупку тратились десятки миллионов долларов в год. Помимо экономического, эффект есть и экологический.

Сергей Бобович, генеральный директор РУП «Белорусская атомная станция»:

Та электроэнергия, которая у нас появилась, позволяет нам сегодня, думаю, по многим направлениям, как и в реальном секторе, так и в жилищном, развиваться. И действительно пересаживаемся на экологичный транспорт мы довольно активно.

Будут в электробусе установлены системы медиапанелей, которые покажут и расскажут о пути движения машины, там можно увидеть расписание, прогноз погоды. Комфорт для пассажиров и далеко не бездумное следование новому мирному тренду – моде на «зеленый» транспорт. За почти 10 лет с нашими электробусами познакомились во многих белорусских городах: Минск, Гомель, Новополоцк, Шклов. Выехали мы и на российский рынок. Сегодня и водители, и пассажиры с этой транспортной электроновинкой на «ты», подкупила и красотой, и экономичностью. Ну а испытания на прочность для электробусов устроили, как только те сошли с заводского конвейера. И ни минутой позже.

Сергей Карасюк, заместитель директора по новой технике УП «НТПЦ «Белкоммунмаш»:

Можем отметить город Гомель. Он находится на расстоянии от Минска порядка 300 километров. Машина преодолела это расстояние, потратив где-то 65 % батареи. Но, конечно же, нужно учитывать, что машина ехала полностью пустая, работало только отопление водителя. Но доставка осуществлялась в зимнее время, это был декабрь.

В этом году поедут наши электробусы и на Белорусскую АЭС для пригородного сообщения. Это уже абсолютно новый вид транспорта с креслами повышенной комфортности, ремнями безопасности, системой мультимедиа, климат-контролем, розетками для зарядки гаджетов. В планах предприятий еще и связать электробусным сообщением Минск с ближайшими городами и спутниками столицы. Ну а пока общественный «зеленый» транспорт лишь набирает обороты, автолюбители уже давно испробовали электроновинки и теперь вовсю колесят по проспектам и магистралям.