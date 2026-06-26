Участники IV Международного антифашистского конгресса посетили мемориальный комплекс «Тростенец»
Минск принимает IV Международный антифашистский конгресс. Даты его проведения выбраны неслучайно: в Беларуси проходят мероприятия, приуроченные к 85-летию начала Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко направил обращение участникам IV Международного антифашистского конгресса.
Это очередное напоминание о том, как важно сохранять правду о событиях тех лет. Обращение участникам конгресса направил Александр Лукашенко.
Хренин: чтобы не дать возродиться нацизму, мы должны все выступить общим фронтом.
Для участников конгресса подготовлена масштабная экскурсионная программа по памятным местам. Одна из знаковых точек – мемориальный комплекс «Тростенец». Делегаты почтили память героев и возложили цветы к монументу.
Пока там, на Западе, пытаются переписать историю, здесь, в Тростенце, где нацисты уничтожили полмиллиона человек, правду невозможно оспорить. Она видна в каждом метре земли. Сегодня, на месте бывших бараков, делегаты антифашистского конгресса заложили аллею памяти и созидания. Белорусы, россияне, немцы, британцы, египтяне. Все вместе.
Виктор Горемыкин, заместитель министра обороны России – начальник главного военно-политического управления Вооруженных Сил России:
Мы должны привлекать все общественные организации, государственные органы, молодежные организации для того, чтобы фашизм, неонацизм на нашей земле не повторился. На нашей территории, вообще в мире, нигде. Потому что очень жестоко, очень ужасно. Смотрите сколько в «Тростенце» погибло наших соотечественников.
Завершится форум принятием резолюции, адресованной международной общественности. В ней участники намерены призвать к консолидации прогрессивных сил в борьбе с идеологией неонацизма и неофашизма.