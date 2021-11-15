«Рано или поздно что-то выстрелит». Какую опасность видят белорусские политологи в ситуации на границе с Польшей?

Новости Беларуси. Ситуация с беженцами на границе. Получат ли люди шанс на счастливое будущее, которое им обещал Евросоюз? Чем будет отвечать Беларусь на обвинения, санкции и стягивание Вооруженных Сил по ту сторону границы? Самые важные темы и спорные вопросы обсудили эксперты в ток-шоу «По существу». Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Сегодняшняя ситуация. Беженцы пришли в КПП «Брузги», подъехал водомет, остановился буквально в метре от границы и направил распылители на территорию Беларуси. Тогда пограничники сказали, что это уже нарушение.