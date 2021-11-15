«Рано или поздно что-то выстрелит». Какую опасность видят белорусские политологи в ситуации на границе с Польшей?

Новости Беларуси. Ситуация с беженцами на границе. Получат ли люди шанс на счастливое будущее, которое им обещал Евросоюз? Чем будет отвечать Беларусь на обвинения, санкции и стягивание Вооруженных Сил по ту сторону границы? Самые важные темы и спорные вопросы обсудили эксперты в ток-шоу «По существу».
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Сегодняшняя ситуация. Беженцы пришли в КПП «Брузги», подъехал водомет, остановился буквально в метре от границы и направил распылители на территорию Беларуси. Тогда пограничники сказали, что это уже нарушение.
Алексей Сытенков, заместитель начальника управления Государственного пограничного комитета Беларуси:
Конечно, нарушение. Я скажу, что по общим правилам несения службы запрещено применять оружие в направлении сопредельного государства.
Кирилл Казаков:
Они стоят прямо возле границы, все направлено прямо на толпу людей.
Алексей Сытенков:
Конечно, это прежде всего пограничный инцидент.
Алена Сырова, СТВ:
Говорил же и глава государства, что стреляли поляки в сторону белорусской границы. Мы могли бы на это отреагировать, но?
Алексей Сытенков:
Не надо подносить спичку к большому, уже сложившемуся костру. Достаточно одной искры, чтобы вспыхнуло все. Поэтому я скажу, что органы пограничной службы выдержаны, у нас есть имеется стойкое убеждение, что мы несем службу, помогаем людям в этой ситуации, ситуация под контролем.
Кирилл Казаков:
Но информационно поляки как подают? У них застрелился солдат, они – «на белорусской границе».
Вадим Боровик, политолог:
Он от стыда застрелился.
Николай Щекин, политолог, кандидат философских наук:
Здесь есть очень серьезная опасность. 15-тысячная группировка. Просто так ее содержать… Для чего она стоит? Рано или поздно что-то выстрелит, ведь поляки почему-то не понимают, что даже пролет вертолета военного – не дай бог какой-то случайный выстрел, как должны реагировать мы?
Кирилл Казаков:
Алена [Алена Сырова – прим. ред.] снимала на прошлой неделе сюжет про наших летчиков в Барановичах. Они говорили, какое количество самолетов пытается пересечь нашу границу.
«Всё идёт на доли секунды». Рассказываем, на что способны белорусские военные для охраны воздушных рубежей страны.
Алена Сырова:
Залетают на ту самую территорию, о которой вы говорили, без предупреждения. Мы обязаны на это реагировать.
Николай Щекин:
Вспомните, кстати, сколько в 2021 году проводилось учений НАТО на территории Польши, сколько было рассогласованности рода войск и сколько там было проблем с армией.
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«Провокация однозначно будет». Может ли ситуация с беженцами на белорусско-польской границе привести к войне?