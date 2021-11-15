«Провокация однозначно будет». Может ли ситуация с беженцами на белорусско-польской границе привести к войне?

Новости Беларуси. Ситуация с беженцами на границе. Получат ли люди шанс на счастливое будущее, которое им обещал Евросоюз? Чем будет отвечать Беларусь на обвинения, санкции и стягивание Вооруженных Сил по ту сторону границы? Самые важные темы и спорные вопросы обсудили эксперты в ток-шоу «По существу».

Алена Сырова, СТВ:

Как вы считаете, исходя из того контингента, из национальностей беженцев, которые сейчас там, в «Брузгах», можно ли от них ожидать радикальных, страшных вещей и шагов, как те же поляки говорят?

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Мне кажется, маргиналов там нет. И в центре города ходят ребята.