«Провокация однозначно будет». Может ли ситуация с беженцами на белорусско-польской границе привести к войне?

Новости Беларуси. Ситуация с беженцами на границе. Получат ли люди шанс на счастливое будущее, которое им обещал Евросоюз? Чем будет отвечать Беларусь на обвинения, санкции и стягивание Вооруженных Сил по ту сторону границы? Самые важные темы и спорные вопросы обсудили эксперты в ток-шоу «По существу».
Алена Сырова, СТВ:
Как вы считаете, исходя из того контингента, из национальностей беженцев, которые сейчас там, в «Брузгах», можно ли от них ожидать радикальных, страшных вещей и шагов, как те же поляки говорят?
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Мне кажется, маргиналов там нет. И в центре города ходят ребята.
Владимир Кошелев, историк-востоковед, заведующий кафедрой исторического факультета БГУ:
Я согласен с вами, мне кажется, что от них нельзя ждать каких-то радикальных, экстремистских шагов. Вполне нормальные люди. Правильно вы сказали, что достаточно обеспеченные. Бедняки не могут себе позволить подобные разъезды. Они в этом плане не представляют какой-либо опасности. Будучи согласным с геополитической оценкой, которую дали мои коллеги, хотел бы добавить еще несколько штришков. Был сделан верный акцент относительно того, что цели, которые преследует эта спецоперация далекоидущая и восходит к очень влиятельным игрокам. Неслучайно совпало по существу решение проблемы «Северного потока — 2», вывод американских войск из Афганистана. Правильно говорили коллеги, начинается обострение ситуации на белорусско-польской границе. Но я не столь категоричен относительно возможной войны. Провокация однозначно будет, но тем не менее проблема эта решится. Возможно, в самом ближайшем будущем до формирования коалиционного правительства в Германии, подвижки уже есть. Если перевести птичий язык российско-белорусской дипломатии, то есть в целом дипломатии на привычный для нас язык, то из того, что говорил Путин, намекал Александр Григорьевич, вытекает вывод, что уже, возможно, начались какие-то переговоры.
Кирилл Казаков:
Звонок Борреля – это тоже знак.
Владимир Кошелев:
У Борреля с Макеем будут, очевидно, какие-то договоренности. Германии надо договориться.
Алексей Сытенков о действиях беженцев: в надежде, что Европейский союз примет решение о допуске их на свою территорию (подробнее здесь).