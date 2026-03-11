Школьники Минской области получили первые паспорта

В преддверии Дня Конституции по всей стране проходит патриотическая акция «Мы – граждане Беларуси!». В торжественной обстановке 14-летние юноши и девушки получают свои первые паспорта, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Одна из церемоний состоялась и в слуцкой гимназии № 1, старейшем учебном заведении страны. Паспорта и памятные подарки учащимся из разных уголков Минской области вручил губернатор центрального региона Алексей Кушнаренко. Свой первый главный документ получили 25 юношей и девушек. Это ребята, которые достигли больших высот в различных сферах деятельности: кто-то преуспел в спорте, а кто-то – в учебе и общественной жизни. Но всех их объединяет одно – стремление сделать нашу страну сильной и независимой. И получение первого документа – важный этап.

Лилия Шандора, учащаяся средней школы № 5 Смолевичей:

Это было очень торжественное и теплое мероприятие. Я очень рада, что получила свой паспорт, потому что считаю, что это начало нового этапа жизни.

Анастасия Войнич, учащаяся Кухчицкой средней школы Клецкого района:

Мы занимаемся волейболом, настольным теннисом. По волейболу приносим призовые места, по настольному теннису тоже. Я занимаюсь дзюдо, хожу на рисование. Окончили 5 лет музыкальной школы. Нам очень приятно и любезно, что нас пригласили на такое мероприятие. Мы получили сегодня наш первый паспорт. Это наш первый документ. Мы теперь считаемся взрослыми.

Алексей Кушнаренко, председатель Миноблисполкома:

Ребята являются призерами и победителями районных, областных, республиканских конкурсов, олимпиад, волонтеры, спортсмены, участники военно-патриотических клубов. И для меня сегодня большая честь вручить им паспорт гражданина Республики Беларусь. По сути, это главный документ в их уже, можно сказать, взрослой жизни с правами и обязанностями.