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Итоги развития медиаиндустрии за последние пять лет обсудили в Минске

11 марта 2026 13:42
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Медиапространство Беларуси продолжает активно развиваться, а доверие аудитории к отечественным средствам массовой информации растет. Об основных тенденциях отрасли говорили сегодня, 11 марта, в Минске, где подвели итоги развития медиаиндустрии за последние пять лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Итоги развития медиаиндустрии за последние пять лет обсудили в Минске-2

Эксперты отмечают заметное расширение авторской журналистики и увеличение доли глубокого политического и экономического анализа в медиаповестке. Параллельно укрепляют позиции региональные средства массовой информации. В ряде городов и населенных пунктов их аудитория уже превышает показатели республиканских источников. 

Такие выводы сделаны на основе масштабных исследований, проведенных социологами Национальной академии наук. Их результаты легли в основу научной монографии, подготовленной коллективом из более чем 10 исследователей. В издании проанализированы ключевые тенденции развития печатной и аудиовизуальной журналистики, а также представлены актуальные статистические данные.

Итоги развития медиаиндустрии за последние пять лет обсудили в Минске-4

Сергей Дубовик, главный редактор газеты «Навука»:
Очень важно, что коллектив молодой работал, очень важно, что сама книга получилась интерактивной. Почему? Потому что здесь указаны e-mail каждого из создателей раздела. Это значит, что любой читатель может выразить свои те или иные пожелания, комментарии, возможно, с чем-то поспорить, возможно, рассказать, как эти знания были применены на практике. 

Итоги развития медиаиндустрии за последние пять лет обсудили в Минске-6

Александр Посталовский, заместитель директора по научной работе Института социологии НАН Беларуси:
На основе полученных эмпирических данных мы непосредственно сформировали это издание, в котором мы рассматриваем методологические подходы к изучению медиапространства, рассматриваем социально-демографический профиль аудитории медиапространства и также практики медиапотребления национальной аудитории. 

Монография вышла ограниченным тиражом – всего 300 экземпляров. Она станет полезным инструментом для журналистов, социологов и специалистов медиасферы. Приобрести издание можно через издательский дом «Белорусская наука».

# Александр Посталовский # СМИ Беларуси

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