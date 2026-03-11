Итоги развития медиаиндустрии за последние пять лет обсудили в Минске

Медиапространство Беларуси продолжает активно развиваться, а доверие аудитории к отечественным средствам массовой информации растет. Об основных тенденциях отрасли говорили сегодня, 11 марта, в Минске, где подвели итоги развития медиаиндустрии за последние пять лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мастер-классы и интерактивные площадки! Что ждет гостей XXXIII Минской книжной выставки-ярмарки.

Эксперты отмечают заметное расширение авторской журналистики и увеличение доли глубокого политического и экономического анализа в медиаповестке. Параллельно укрепляют позиции региональные средства массовой информации. В ряде городов и населенных пунктов их аудитория уже превышает показатели республиканских источников. Такие выводы сделаны на основе масштабных исследований, проведенных социологами Национальной академии наук. Их результаты легли в основу научной монографии, подготовленной коллективом из более чем 10 исследователей. В издании проанализированы ключевые тенденции развития печатной и аудиовизуальной журналистики, а также представлены актуальные статистические данные.

Сергей Дубовик, главный редактор газеты «Навука»:

Очень важно, что коллектив молодой работал, очень важно, что сама книга получилась интерактивной. Почему? Потому что здесь указаны e-mail каждого из создателей раздела. Это значит, что любой читатель может выразить свои те или иные пожелания, комментарии, возможно, с чем-то поспорить, возможно, рассказать, как эти знания были применены на практике.