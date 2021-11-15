«Основные дипломатические каналы закрыты». Как сотрудничают сейчас белорусские и польские пограничники?

Новости Беларуси. Ситуация с беженцами на границе. Получат ли люди шанс на счастливое будущее, которое им обещал Евросоюз? Чем будет отвечать Беларусь на обвинения, санкции и стягивание Вооруженных Сил по ту сторону границы? Самые важные темы и спорные вопросы обсудили эксперты в ток-шоу «По существу». Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Какие отношения? Как сейчас общаются пограничные соединения Беларуси и Польши?

Алексей Сытенков, заместитель начальника управления Государственного пограничного комитета Беларуси:

В настоящий момент никак не общаются, все основные дипломатические каналы закрыты. У нас хорошо был развит институт погрануполномоченных погранпредставительской деятельности. Граница – это в принципе диалог. Все, что происходит на границе, на участке, где мы охраняем с нашими коллегами, в случае возникновения каких-то ситуаций назначается погранпредставительская встреча, обмениваются проблемными вопросами. Принимается какое-то решение. Сегодня пограничная встреча не проводится, ссылаются сначала на пандемию, сейчас уже ни на что не ссылаются. Кирилл Казаков:

А тот польский военный контингент, который развернут, у нас же по договоренности свыше 6 000 солдат, мы должны договариваться, должны пригласить сюда наблюдателей с белорусской стороны, которые могли бы видеть, что происходит. Нарушено все.

Алексей Сытенков:

В рамках международного права любые учения и концентрация военной силы на территории сопредельного государства должны страны уведомлять друг друга. Допустим, если проходить прошедшие учения с Россией, у нас как раз таки все было по правилам. У нас заранее были проинформированы наши европейские партнеры, определены сроки этих учений. Алена Сырова, СТВ:

А Латвия внезапно развернула учения у наших границ.

Вадим Боровик, политолог:

Поведение Польши – это комплекс страны, которая в обиде и на Германию, и на Россию. Сегодня они уже на США в обиде, что те ими понукают. Кирилл Казаков:

Если посмотреть карту территориальных претензий, то они и половину Германии хотят, и всю Беларусь.