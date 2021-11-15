«Основные дипломатические каналы закрыты». Как сотрудничают сейчас белорусские и польские пограничники?
Новости Беларуси. Ситуация с беженцами на границе. Получат ли люди шанс на счастливое будущее, которое им обещал Евросоюз? Чем будет отвечать Беларусь на обвинения, санкции и стягивание Вооруженных Сил по ту сторону границы? Самые важные темы и спорные вопросы обсудили эксперты в ток-шоу «По существу».
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Какие отношения? Как сейчас общаются пограничные соединения Беларуси и Польши?
Алексей Сытенков, заместитель начальника управления Государственного пограничного комитета Беларуси:
В настоящий момент никак не общаются, все основные дипломатические каналы закрыты. У нас хорошо был развит институт погрануполномоченных погранпредставительской деятельности. Граница – это в принципе диалог. Все, что происходит на границе, на участке, где мы охраняем с нашими коллегами, в случае возникновения каких-то ситуаций назначается погранпредставительская встреча, обмениваются проблемными вопросами. Принимается какое-то решение. Сегодня пограничная встреча не проводится, ссылаются сначала на пандемию, сейчас уже ни на что не ссылаются.
Кирилл Казаков:
А тот польский военный контингент, который развернут, у нас же по договоренности свыше 6 000 солдат, мы должны договариваться, должны пригласить сюда наблюдателей с белорусской стороны, которые могли бы видеть, что происходит. Нарушено все.
Алексей Сытенков:
В рамках международного права любые учения и концентрация военной силы на территории сопредельного государства должны страны уведомлять друг друга. Допустим, если проходить прошедшие учения с Россией, у нас как раз таки все было по правилам. У нас заранее были проинформированы наши европейские партнеры, определены сроки этих учений.
Алена Сырова, СТВ:
А Латвия внезапно развернула учения у наших границ.
Вадим Боровик, политолог:
Поведение Польши – это комплекс страны, которая в обиде и на Германию, и на Россию. Сегодня они уже на США в обиде, что те ими понукают.
Кирилл Казаков:
Если посмотреть карту территориальных претензий, то они и половину Германии хотят, и всю Беларусь.
Вадим Боровик:
В чем у них проблема? Они все время забывают одну вещь: как только у Польши нарастают имперские амбиции, все заканчивается разделом Польши. Они сейчас для себя создают ситуацию, когда в результате определенных провокаций может быть реакция, которая в том числе может привести к утрате ими частично территорий. Поэтому не дай бог накалять эту ситуацию. Что касается того, что они сегодня формируют военные группировки, с одной стороны, нельзя исключать провокации серьезной, надо это иметь в виду. Я уверен, что на самом высоком уровне эта ситуация держится на контроле. Второе – плюют они вообще всю свою сознательную историю коллективного Запада на нормы международного права. Но если они утюжат ковровыми бомбардировками в Ираке, Афганистане, Сирии мирные поселки и плюют, нарушая нормы международного права, то что вы хотите, что они здесь сейчас на границе скопили?
Кирилл Казаков:
Сбрасывают бомбы с надписью: «Светлой Пасхи».
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«Провокация однозначно будет». Может ли ситуация с беженцами на белорусско-польской границе привести к войне?