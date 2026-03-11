Более 1 млн тонн маслосемян рапса планируют получить аграрии Беларуси в 2026 году

Свыше миллиона тонн маслосемян рапса планируют получить аграрии Беларуси в 2026 году, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Это на 21 % больше прошлогоднего показателя. Для этого сельхозпредприятиями страны посеяно более 450 тысяч гектаров озимого рапса.

Весной аграрии планируют провести две подкормки азотными удобрениями, чтобы вывести растения в активную фазу роста. В хозяйстве рассчитывают получить урожайность рапса на уровне 35 центнеров с гектара.

Только в сельхозпредприятии «Дукора-Агро» Пуховичского района под культуру отвели порядка 750 гектаров. Все площади засеяны гибридными семенами. Осенью поля обработали регуляторами роста и внесли полный комплекс минеральных удобрений.

Дмитрий Гончаров, директор сельхозпредприятия «Дукора-Агро»:

С общей площади валовый сбор где-то более 2 500 планируем получить семян рапса. Планируем в марте приступить уже к подкормке рапса. Две «Росы» будут задействованы, и на подвозе будет тоже две единицы. Порядка пяти механизаторов будут участвовать у нас в этом процессе.

В 2025 году получили 2 тысячи тонн рапса. В этом сезоне объемы планируют увеличить. Если погода не подведет, хозяйство сможет внести весомый вклад в общую копилку урожая рапса по стране.