Николай Щёкин: обстановка на границе свидетельствует, что всё идёт в русле новой объявленной холодной войны Европы против нас

Новости Беларуси. Ситуация с беженцами на границе. Получат ли люди шанс на счастливое будущее, которое им обещал Евросоюз? Чем будет отвечать Беларусь на обвинения, санкции и стягивание Вооруженных Сил по ту сторону границы? Самые важные темы и спорные вопросы обсудили эксперты в ток-шоу «По существу». Алена Сырова, СТВ:

Сейчас Беларусь обвиняют чуть ли не в организации нового маршрута по доставке беженцев в Европу, хотя мы все знаем, что таких маршрутов в мире три-пять. Почему именно сейчас беженцы выбрали путь через Беларусь в Европу?

Николай Щекин, политолог, кандидат философских наук:

Во-первых, надо сказать спасибо всем нашим гражданским организациям, которые оказали огромную помощь – свыше 18 тонн продуктов питания. Это и Красный Крест, и БРСМ, особенно Совет Республики в хорошем смысле отличился. Вообще, оперативно-тактическая обстановка на границе свидетельствует о том, что все идет в русле новой объявленной холодной войны Европы против нас и передела мира. Речь идет о том, что Польша решила разыграть свою геополитическую карту. С одной стороны, она мстит Европе за санкционную политику по отношению к ней, с другой стороны, она выполняет задачу Лондона и Вашингтона. С третьей стороны, в категориях Речи Посполитой она не оставила в покое мысль о том, чтобы Республику Беларусь подмять под себя. Все это в целом говорит о том, что Европа уже не может справиться с Польшей. Все, что сейчас происходит, это всего лишь фасад. За этим фасадом идет действительно серьезная работа. Прежде всего перед переговорами Путина и Байдена. Это большая политика, это формула Никсона и Киссинджера, где будет очень много что решено. Но перед этим необходимо, грубо говоря, потрепать нервы. Выстраивается, на мой взгляд, балто-черноморская дуга. С одной стороны, все, что в акватории Черного моря творится. Вы видите, сейчас Латвия вдруг стала военные учения проводить внезапно – то, что творится на Балтике.