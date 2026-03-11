В Витебской области продолжается проверка дежурных сил по противовоздушной обороне

Один из ключевых этапов проверки боевой готовности проходит в Витебской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Основное внимание – подразделениям противовоздушной обороны, которые обеспечивают защиту важного объекта региона. По легенде учений, зенитно-ракетная батарея «Тор» из состава сил немедленного реагирования 15-й зенитной ракетной бригады получила задачу прикрыть участок в новом позиционном районе. Подразделение совершило марш из пункта постоянной дислокации и развернуло систему ПВО. Для усиления к выполнению задач подключена рота 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады.

Александр Гнедько, командир зенитно-ракетной батареи «Тор»: Зенитно-ракетной батарее была придана одна рота 103-й воздушно-десантной бригады для организации охраны объекта. На данный момент продолжается улучшение условий для проживания и размещения военнослужащих в полевом лагере. Также батарея заступила на боевое дежурство и выполняет задачи по предназначению.

Павел Ретюнский, сержант 15-й зенитно-ракетной бригады:

Хоть это было неожиданно, но мы были к этому готовы, задачи были поставлены четко, ясно. Если что, есть более опытные товарищи, которые подскажут, как действовать.

При выполнении поставленных задач военнослужащие используют специальную технику и средства разведки, в том числе современные модели беспилотных летательных аппаратов, которые оснащены тепловизором и могут применяться для ведения наблюдения даже в ночное время.