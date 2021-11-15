Сергей Шуманский о польских силовиках на границе: слепят камеру и никаких других признаков жизни не подают, просто стоят

Новости Беларуси. Ситуация с беженцами на границе. Получат ли люди шанс на счастливое будущее, которое им обещал Евросоюз? Чем будет отвечать Беларусь на обвинения, санкции и стягивание Вооруженных Сил по ту сторону границы? Самые важные темы и спорные вопросы обсудили эксперты в ток-шоу « По существу ».

Сергей Шуманский, корреспондент:

Я напомню, как развивались события 15 ноября. С самого утра в лагере, там еще, в лесу, было очень неспокойно. Люди где-то около 10 часов утра начали собирать свои вещи, скручивать палатки, спальники. Было очевидно, что они к чему-то готовятся. Нам удалось поговорить с несколькими беженцами. Они нам рассказали, что около 12 часов они планируют двигаться в сторону пункта пропуска «Брузги», чтобы попытаться вступить в контакт, в диалог с поляками и попросить открыть для них гуманитарный коридор, чтобы они продолжили свой путь в Европу. Они так и сделали, пришли сюда, в пункт пропуска. Все, сколько их там было (2 500-3 000 – невозможно их подсчитать), пришли сюда и увидели то же самое безразличие поляков, уперлись в забор из колючей проволоки и несколько часов попытались подождать какого-то контакта. Никто не вышел с ними на связь.

Алена Сырова, СТВ:

А как насчет той информации, о которой говорят наши оппоненты? Мол, это белорусские пограничники чуть ли не под конвоем привели их на эту границу. Якобы стреляют в спины, не дают вернуться.

Сергей Шуманский:

Да, по поводу белорусских пограничников или вообще белорусских силовиков. Здесь, с нашей стороны, находятся только беженцы и журналисты. Наверное, особо я отмечу, что журналисты белорусские, российские, но про польских или журналистов из Европы – с той стороны я не вижу ни одного журналиста, ни одной телевизионной камеры. Конечно, есть камеры, которыми снимают сами силовики. Наших силовиков здесь тоже нет. Они есть чуть подальше, но они специально не накаляют обстановку здесь.

Алена Сырова:

Будет ли какая-то эскалация конфликта? Говорят, что ночью ожидают прорыв. Решатся ли беженцы или эту ночь они проведут вот так, в приграничье?

Сергей Шуманский:

Они не готовятся ни к какому прорыву. Во-первых, у них нет сил ни на какой прорыв, они сегодня целый день не ели, последняя гуманитарная помощь была вчера. Белорусы сегодня не успели ее довезти, лагерь сюда переместился. Они намерены сидеть и ждать. Сами так говорят, ничего не скрывают, они будут ждать какого-то решения, какого-то диалога. Мы сегодня пообщаться успели с сенатором Виктором Лисковичем. Он попросил беженцев соблюдать порядок, не предпринимать никаких силовых действий, не шуметь, не провоцировать, пообещал гуманитарную помощь. В общем, соблюдать порядок. И убедил их быть спокойными. Кстати, слепят нашу камеру.