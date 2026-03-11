Мастер-классы и интерактивные площадки! Что ждет гостей XXXIII Минской книжной выставки-ярмарки
XXХIII Минская международная книжная выставка-ярмарка! Подготовка к одному из крупнейших литературных событий года уже на финишной прямой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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Познакомиться с новинками мировой книжной культурой, а свои издания в белорусской столице представят около 500 экспонентов из 22 стран, можно будет с 17 по 22 марта. Посетителей ждут распродажи, специальные скидки и возможность приобрести книги напрямую от издателей – без торговой наценки. Организаторы подготовили и насыщенную культурную программу – мастер-классы, презентации, встречи с авторами и интерактивные площадки.
Одной из ключевых тем выставки станет 35-летие Содружества Независимых Государств. Для каждой страны-участницы организуют отдельное пространство, где вместе с книгами представят фотографии знаковых мест и культурных символов. Отдельный стенд посвятят Году белорусской женщины.
Денис Езерский, заместитель министра информации Беларуси:
Единогласно пришли к мнению, что для белорусской женщины, для наших авторов-женщин надо сделать что-то особенное. И будет стенд. Мы дадим возможность всем женщинам, которые сегодня пишут, которые читают, которые готовы представить свои произведения, возможность встретиться со своими читателями, презентовать свои книги.
Дмитрий Макаров, исполнительный директор Минской международной книжной выставки-ярмарки, генеральный директор ПК ООО «Макбел»:
На международном квартале будет представлено 22 государства-гостя. И эти гости, представленные государства СНГ, будут как и отдельными стендами, так и будут представлены на главном стенде. Будет у каждого государства СНГ тоже своя экспозиция на главной сцене.
Чтобы как можно больше ценителей слова смогли посетить это событие, работу выставки продлили на один день. Кроме того, до площадки проведения организуют специальный автобусный маршрут. В дороге пассажиры смогут услышать произведения классиков и стихи современных авторов.