Мастер-классы и интерактивные площадки! Что ждет гостей XXXIII Минской книжной выставки-ярмарки

XXХIII Минская международная книжная выставка-ярмарка! Подготовка к одному из крупнейших литературных событий года уже на финишной прямой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Итоги развития медиаиндустрии за последние пять лет обсудили в Минске.

Познакомиться с новинками мировой книжной культурой, а свои издания в белорусской столице представят около 500 экспонентов из 22 стран, можно будет с 17 по 22 марта. Посетителей ждут распродажи, специальные скидки и возможность приобрести книги напрямую от издателей – без торговой наценки. Организаторы подготовили и насыщенную культурную программу – мастер-классы, презентации, встречи с авторами и интерактивные площадки. Одной из ключевых тем выставки станет 35-летие Содружества Независимых Государств. Для каждой страны-участницы организуют отдельное пространство, где вместе с книгами представят фотографии знаковых мест и культурных символов. Отдельный стенд посвятят Году белорусской женщины.

Денис Езерский, заместитель министра информации Беларуси:

Единогласно пришли к мнению, что для белорусской женщины, для наших авторов-женщин надо сделать что-то особенное. И будет стенд. Мы дадим возможность всем женщинам, которые сегодня пишут, которые читают, которые готовы представить свои произведения, возможность встретиться со своими читателями, презентовать свои книги.