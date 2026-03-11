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В «Зубренке» сразу две специализированные смены проходят для белорусских школьников

11 марта 2026 13:47
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В Национальном детском центре «Зубренок» проходят уникальные образовательные мероприятия, направленные на развитие талантов школьников и популяризацию трудовых профессий. Впервые за учебный год центр принимает сразу две тематические смены, каждая из которых ориентирована на конкретные направления развития детей и подростков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В «Зубренке» сразу две специализированные смены проходят для белорусских школьников-2

Смена «ОлимпиадиУМ» специально создана для победителей и участников республиканской олимпиады по математике и информатике среди учеников 9-10 классов. Школьники участвуют в серии специализированных занятий под руководством преподавателей ведущих вузов страны. Также посещают БелАЭС, углубляя знания о современных технологиях и безопасности в энергетическом секторе.

Еще одна смена «В центре внимания – человек труда» направлена на учащихся аграрных классов. Ее главная цель – повысить интерес молодежи к профессиям сельскохозяйственной отрасли, показать перспективы современного аграрного сектора и роль технологий в сельском хозяйстве. 

В «Зубренке» сразу две специализированные смены проходят для белорусских школьников-4

«Зубренок» стал мне вторым домом. Когда я сюда приехала, не думала, что мне тут станет настолько комфортно, то, что я не захочу вообще уезжать. Тут очень классно, мы участвуем во всем.

В «Зубренке» сразу две специализированные смены проходят для белорусских школьников-6

Алексей Климов, заведующий отделом по организации воспитательной работы структурной единицы «Лазурная» Национального детского центра «Зубренок»:
Программа была разнообразная, но в первую очередь хотелось познакомить ребят именно с людьми труда, то есть познакомить с вузами агарной направленности, потому что одна из главных целей – создать условия, чтобы поднять престиж сельскохозяйственных профессий.

Завершатся специализированные смены 12 марта. Помимо интенсивных образовательных мероприятий, школьники участвуют в культурной и спортивной жизни центра, общаются друг с другом и укрепляют командный дух.

# Детский лагерь «Зубренок» # Национальный детский образовательно-оздоровительный центр «Зубренок» # Дети # Молодежь Беларуси # Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи

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