В «Зубренке» сразу две специализированные смены проходят для белорусских школьников

В Национальном детском центре «Зубренок» проходят уникальные образовательные мероприятия, направленные на развитие талантов школьников и популяризацию трудовых профессий. Впервые за учебный год центр принимает сразу две тематические смены, каждая из которых ориентирована на конкретные направления развития детей и подростков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Смена «ОлимпиадиУМ» специально создана для победителей и участников республиканской олимпиады по математике и информатике среди учеников 9-10 классов. Школьники участвуют в серии специализированных занятий под руководством преподавателей ведущих вузов страны. Также посещают БелАЭС, углубляя знания о современных технологиях и безопасности в энергетическом секторе. Еще одна смена «В центре внимания – человек труда» направлена на учащихся аграрных классов. Ее главная цель – повысить интерес молодежи к профессиям сельскохозяйственной отрасли, показать перспективы современного аграрного сектора и роль технологий в сельском хозяйстве.

«Зубренок» стал мне вторым домом. Когда я сюда приехала, не думала, что мне тут станет настолько комфортно, то, что я не захочу вообще уезжать. Тут очень классно, мы участвуем во всем.