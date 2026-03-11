10 юных белорусов получили свои первые паспорта из рук председателя КГК

Гражданская ответственность и уважение к государственным символам формируются с первых шагов во взрослую жизнь. В стране продолжается традиционная акция «Мы – граждане Беларуси!», приуроченная ко Дню Конституции. Уже 22 года она объединяет тысячи молодых людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Одной из площадок торжественной церемонии сегодня, 11 марта, стал Комитет государственного контроля. Главный документ гражданина из рук председателя ведомства получили 10 талантливых школьников со всех регионов страны – победители предметных олимпиад и спортивных состязаний, лауреаты творческих конкурсов. Для каждого из них этот момент – не только важный жизненный этап, но и признание уже достигнутых результатов.

Анна Москалева, учащаяся Мышковичской средней школы:

Я приехала из Кировского района Могилевской области, конкретно из Мышковичской средней школы. У меня есть достижения по районным предметным олимпиадам по русскому языку, по белорусскому и биологии, по спортивным соревнованиям. Паспорт для меня значит, что я смогу достичь больше целей. Он дает самостоятельность. Честь такая, получить паспорт именно в Комитете госконтроля. И я очень рада, что смогла получить здесь.

Екатерина Лашкевич, учащаяся гимназии №2 Волковыска:

Я испытывала очень сильное волнение, но как только я начала идти за своим паспортом, волнение мигом испарилось, и я испытала счастье и поняла, что все, пора становиться взрослее, пора быть серьезнее. Основной закон страны гарантирует молодежи право на развитие, а такие встречи подтверждают – государство видит и поддерживает таланты.