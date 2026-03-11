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10 юных белорусов получили свои первые паспорта из рук председателя КГК

11 марта 2026 13:39
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Гражданская ответственность и уважение к государственным символам формируются с первых шагов во взрослую жизнь. В стране продолжается традиционная акция «Мы – граждане Беларуси!», приуроченная ко Дню Конституции. Уже 22 года она объединяет тысячи молодых людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

10 юных белорусов получили свои первые паспорта из рук председателя КГК-2

Одной из площадок торжественной церемонии сегодня, 11 марта, стал Комитет государственного контроля. Главный документ гражданина из рук председателя ведомства получили 10 талантливых школьников со всех регионов страны – победители предметных олимпиад и спортивных состязаний, лауреаты творческих конкурсов. Для каждого из них этот момент – не только важный жизненный этап, но и признание уже достигнутых результатов.

10 юных белорусов получили свои первые паспорта из рук председателя КГК-4

Анна Москалева, учащаяся Мышковичской средней школы:
Я приехала из Кировского района Могилевской области, конкретно из Мышковичской средней школы. У меня есть достижения по районным предметным олимпиадам по русскому языку, по белорусскому и биологии, по спортивным соревнованиям. Паспорт для меня значит, что я смогу достичь больше целей. Он дает самостоятельность. Честь такая, получить паспорт именно в Комитете госконтроля. И я очень рада, что смогла получить здесь.

10 юных белорусов получили свои первые паспорта из рук председателя КГК-6

Екатерина Лашкевич, учащаяся гимназии №2 Волковыска:
Я испытывала очень сильное волнение, но как только я начала идти за своим паспортом, волнение мигом испарилось, и я испытала счастье и поняла, что все, пора становиться взрослее, пора быть серьезнее.

Основной закон страны гарантирует молодежи право на развитие, а такие встречи подтверждают – государство видит и поддерживает таланты.

10 юных белорусов получили свои первые паспорта из рук председателя КГК-8

Владимир Павловский, первый секретарь Центрального комитета Белорусского республиканского союза молодежи:
Такого рода мероприятия проходят в каждом районном центре. Приглашаются знаковые люди, чтобы в последующем с напутственными словами для нашей молодежи обратиться. В том числе замотивировать тех молодых людей, которые по той или иной причине пока что еще не раскрыли свой потенциал полностью.

Добрая традиция, и я уверен, что те молодые люди, которые на сегодняшний день принимают участие в данной акции, они не будут останавливаться на достигнутом, будут дальше участвовать в поступательном развитии и себя, как молодого человека, как молодого гражданина нашей суверенной Республики Беларусь. И, конечно же, они будут приносить только пользу для нашего государства.

Отметим, акция «Мы – граждане Беларуси!» продлится по 15 марта. В этот день страна отметит один из ключевых государственных праздников – День Конституции.

# паспорт # Комитет государственного контроля Республики Беларусь

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