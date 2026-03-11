Проверка боеготовности по поручению Президента продолжается в ВВС и войсках ПВО

В Беларуси продолжается масштабная проверка боевой готовности Вооруженных Сил. По поручению Президента она проходит внезапно – без предварительной подготовки на местах. Такой формат позволяет увидеть реальные возможности подразделений в условиях, максимально приближенных к боевым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ

Задача, поставленная секретариатом Совета безопасности, – отразить в небе условного противника. В рамках проверки запланировано 23 маршрута, по которым начали движение контрольные цели. Их взлет осуществляется с различных аэродромов страны, в том числе задействована авиация МЧС, ДОСААФ и Госпогранкомитета – это боевые самолеты, автожиры и беспилотники. Высоты для проверяемых воинских частей колеблются от 25 метров до 6 километров.

Милитари-экзамен сегодня, 11 марта, держат защитники белорусского неба. Эпицентром мониторинга стал Центральный командный пункт ВВС и войск ПВО.

Один из ключевых этапов проверки боевой готовности проходит в Витебской области – читайте здесь.

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси: Пока действие носит уверенный характер, но темп будет увеличиваться, насыщенность обстановки будет более интенсивная, поэтому, конечно, здесь большое напряжение сил и средств, быстрое принятие решений, постановка задач, потому что все, что находится в воздухе, обладает большими скоростями, средствами поражения с высокими скоростями, надо принимать решения. То, что сегодня происходит на Ближнем Востоке, обстановка вокруг Ирана, как раз наталкивает нас на создание аналогичной обстановки для того, чтобы наши должностные лица были готовы к действию, противодействию, тем сегодняшним угрозам, которые могут быть для нашей страны, для целей защиты и охраны воздушного пространства нашей страны.

Обнаружить воздушные цели – это задача радиотехнических войск. В дальнейшем от них информация передается в Центральный командный пункт. А уже здесь необходимо классифицировать условного нарушителя в воздухе и принять важное решение: принудительно посадить объект или уничтожить – в данном случае условно.

Сергей Бабарека, начальник Центрального командного пункта ВВС и войск ПВО:

Задачей Центрального командного пункта военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны является сбор, обобщение, анализ информации о воздушной обстановке и выдача этой информации командующему для принятия решения.

Именно здесь на основе анализа воздушной обстановки принимается решение по воздействию на цели, которые являются нарушителями государственной границы, нарушителями использования воздушного пространства.

Центральный командный пункт ВВС и войск ПВО – это ключевой орган военного управления, обеспечивающий непрерывное руководство авиацией. Его можно назвать «интеллектуальной элитой» защитников неба с высокоопытным персоналом.