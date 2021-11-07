«Всё идёт на доли секунды». Рассказываем, на что способны белорусские военные для охраны воздушных рубежей страны

Новости Беларуси. Союзная интеграция включает и общую безопасность. И особое значение приобретает стабильность на границе Беларуси и России, если посмотреть, что происходит у наших западных рубежей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Ольга Коршун, СТВ:

Как заявляют белорусские военные, в последнее время участились полеты боевой и разведывательной авиации. В ответ мы усилили охрану западных воздушных рубежей. Однако ситуацию раскачивают дальше.

Численность польских военных на границе выросла в три раза. Еще немного, и Польша готова танки к белорусским рубежам пригнать. Нельзя сказать, что наших военных это сильно устрашает. Ну их особо и не напугаешь, как бы ни старались. Политический обозреватель Алена Сырова заняла наблюдательный пост и готова поделиться увиденным. Алена Сырова, СТВ:

В тот день в Барановичи мы приехали снимать боевое дежурство. Запечатлеть на видео истребители МиГ-29 и Су-30СМ, записать интервью с пилотами. Воздушная тревога в наши планы не входила.

– Сколько у вас вообще дежурство длится?

– За час до сумерек заступают ночники.

– То есть получается, что летом смена длиннее?

– Конечно.

– Часто приходится вылетать?

– Как когда. Заступают сюда уже готовые к этому.

Алена Сырова:

Тревога тревогой, но тревожности или страха не было. Растерянность – да, была у меня, но, к счастью, не у моего оператора (как видно по картинке). И к тому моменту, как я совладала с эмоциями, пилот уже направлялся к самолету. Всекак вы себе и представляете, только тихо и спокойно.

Четкие движения и редкие фразы. Закралось подозрение, что все на камеру? До Беларуси ведь нет никому дела? Лязгание гусеницами у границ – выдумка и повод для шуток? Но когда военные озвучивают цифры, скепсис и улыбка уступают место тревоге. Булавко: ситуация, которая складывается у границ Беларуси, ненормальная, какими бы лозунгами это не прикрывалось. Подробнее здесь. Алена Сырова:

Чем боевое дежурство отличается от обычных полетов?

Вячеслав Завацкий, командир авиационного звена авиационной эскадрильи на МиГ-29:

Все надо делать быстро, скрадывается время. Тебе надо выполнить задачу, то есть ответственности больше. За прошедшую неделю наши военные зафиксировали около 60 полетов боевой и разведывательной авиации у белорусских рубежей. И на каждый случай мы обязаны адекватно реагировать: переводить в готовность номер один либо радиотехнические войска, либо зенитно-ракетные, либо авиацию, либо всех вместе – в зависимости от того, был ли пролет по запросу или нет.

Разворачиваются два новых танковых батальона в районе польской Бяла-Подляски – это чуть более 40 километров от нашего Бреста. Журналистам польской газеты удалось обнаружить место дислокации одного из батальонов 16-й механизированной дивизии в непосредственной близости от наших рубежей. В полевом лагере расквартировались около 600 военнослужащих. Военные отказываются общаться с журналистами, но заявляют, что сюда они прибыли недавно и надолго. Правительство Литвы на три месяца продлило участие армии в охране границы с нашей страной. Наращивание группировок войск у рубежей наталкивает на мысли о том, что может случиться конфликт. Игорь Король: «Происходят определенные военные приготовления со стороны наших оппонентов». Подробнее здесь.

Аналитики утверждают: в современном военном конфликте первостепенной задачей станет захват господства в воздухе, тогда не будет необходимости подключать те же танки. Да и вообще, подавив авиацию противника, в бою можно получить значительное преимущество. Потому такое пристальное внимание противовоздушной обороне. Каждый день зенитно-ракетные комплексы пристально вглядываются в небо, чтобы вовремя отреагировать на возможные угрозы.

Дмитрий Бородич, заместитель командира дивизиона:

Если бы не учебная ситуация была, то по команде с командного пункта полка расчет прибежал бы на рабочие места, занял бы свои рабочие места, дивизион включился бы, и по команде с командного пункта либо самостоятельно проводил бы обнаружение или выявление – свой это самолет или чужой. И дальше в случае того, если это самолет чужой, докладывает в вышестоящий штаб командования, командный пункт и принятие решения на уничтожение либо дальнейшее сопровождение цели. Противовоздушный бой очень скоротечен, скажем так. Нет возможности долго размышлять, думать и принимать решение, то есть все идет на доли секунды. Поэтому постоянно тренируемся.

Комплексы С-300 справляются со своими задачами по противовоздушной обороне белорусской земли, но в скором времени им на смену придут более эффективные и современные С-400. Об этом вели речь президенты Беларуси и России. Впрочем, с учетом неспокойной ситуации белорусская армия технически укрепляется по всем направлениям. Эскадрилья ударных вертолетов Ми-35П – преемник хорошо знакомого нам и давно зарекомендовавшего себя Ми-24. Именно на этих вертолетах пока несут боевые дежурства белорусские военные. В штатном режиме расчет заступает в Мачулищах, три десятка человек и их винтокрылые помощники. Но по особому распоряжению в неспокойное время дежурные вертолеты выдвигаются поближе к государственной границе. Андрей Лукьянович о белорусской военной авиации: количество подъёмов у нас выросло более чем в 3 раза. Подробнее здесь. За развитием ситуации наблюдают и наши союзники по ОДКБ, Союзному государству. Внешнее давление на страны, изменение военно-политической обстановки в регионе вылились в новую военную доктрину Беларуси и России. Но она по-прежнему носит оборонительный характер.

На неделе стало известно, что белорусские ПВО усилили противовоздушную оборону. Но внешне вроде ничего не изменилось: все те же занятия, учебно-тренировочные полеты – жизнь на военных базах идет своим чередом, несмотря на уровень напряжения.

Вадим Леоновец, штурман авиационной эскадрильи на Су-30СМ:

Сейчас я выполнил обычный, рядовой полет. Подготавливают нас к несению боевого дежурства и выполнению каких-то задач. В несении боевого дежурства мы морально настроены применить оружие.