«Работы непочатый край» – Президент оценил состояние сельского хозяйства Гомельской области

Развивать импортозамещение в военно-промышленном комплексе – такое поручение дал глава государства после знакомства с работой 1868-й артиллерийской базы вооружения. Сегодня с рабочей поездкой Президент побывал в Гомеле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Дисциплина, охрана и работа части в целом – на достойном уровне, отметил Александр Лукашенко. Глава государства подробно ознакомился с хранилищем боевого оружия, также осмотрел цех по ремонту артиллерийского вооружения. Итог – военные справляются с поставленной ранее задачей Главнокомандующий: провести ревизию и привести в порядок оружие и технику, в том числе то, что осталось с советских времен. Но если к работе военных нареканий нет, менее положительный отзыв заслужили местные власти. В самом начале разговор зашел о порядке на земле. Предстоит немало работы, отметил Александр Лукашенко. Каких регионов касается подобный вывод и с каким подаркам глава государства уехал из гомельской области – подробности у нашего политического обозревателя Евгения Пустового. Вертолет Первого над артиллерийской базой вооружения в Гомеле. Это плановый визит. В платном графике Главнокомандующего постоянные инспекции воинских частей и узлов обороны. Время такое.

Товарищ Президент Республики Беларусь, Вооруженные Силы занимаются планом подготовки. Министр обороны генерал-лейтенант Хренин. После краткого доклада министра обороны. Президент задал неудобные вопросы губернатору. Визит в Гомель Александр Лукашенко совместил с облетом востока страны. Состояние полей. Завершение уборки кукурузы. Здесь над этой культурой ставят эксперимент.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Что у тебя осталось? Иван Крупко, председатель Гомельского облисполкома:

1 800 гектаров кукурузы – 2-3 дня заканчиваем. В трех районах корма (Буда-Кошелево и Лоев). Комбайны пошли сегодня тоже. Лукашенко: сдуру ничего не надо делать! Подсохнет, подморозит – тогда убирайте кукурузу на зерно. Подробнее.

Аграрная тема – всегда на контроле Президента. Не обошли ее и в преддверии профессионального праздника крестьян. Нынешнему губернатору – достался далеко не передовой регион. Поля с запустением чернобыльского периода можно встретить в любых местах области. Причина, как всегда – в отсутствии дисциплины. Среди требований – за зиму все обдумать, как будут приводить в порядок запущенные земли и заниматься мелиорацией.

Александр Лукашенко:

Удручающая ситуация… По сравнению с западом – Гродненской и Брестской областями и даже Минской (отдельные места) – работы, непочатый край. Поэтому твоя задача: за зиму ты должен подумать, что надо сделать, начиная с весны. Мало того, что Чернобыль, гвалтом кричали, так мы побросали земли. Людей не хватало, наверное, руки опустили, работали плохо. И мелиорация, и культуротехника, и хмызняк убирать, мелиорировать почвы… Ты не хуже меня знаешь, что происходит. Нет? Так сядь с ним [Виктор Хренин, министр обороны Беларуси – прим. ред.], он тебя прокатит на вертолете, посмотришь сверху. Работы непочатый край. Сразу все не схватишь, но с плугом и бульдозером надо идти от какого-то края и заканчивая Гомелем. Возле райцентров более или менее еще, возле Гомеля. А туда подальше в глубинку…

– По этому объему мы закончили и помогаем другим.

– Не говори, Иван Иванович, про объем. Ты вчерашний министр, какой объем. Вот там, где я топчусь, вы мелиорацией тоже занимаетесь. Покритиковал вас в прошлый раз. Наверное, Заяц [Леонид Заяц, заместитель премьер-министра Беларуси – прим. ред.] собрал в Шкловском районе где-то вокруг, может, чуть дальше от Шкловского района всю технику. Ну, красиво, идет мелиорация, хмызняк убираете. В кучи сложили там, как надо. А дальше я ничего не видел. Два трактора пашут, два трактора пашут, у него работают. Ты вчера с испугу всю технику собрал на поле Президента, 300 гектаров. По-моему, три энергонасыщенных трактора, 9-корпусные плуги работают. И начали только позавчера. Не долетая Чечерска, по маршруту, там вообще в яму положили корма. И с двух сторон берут – все затекло водой. И он сейчас будет кормить скот этим. Мало того, что телята погибнут от этих коров, так коровы не выдержат.