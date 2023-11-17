Как развиваются белорусские города-спутники? Ответил депутат Мингорсовета

Объем жилищного строительства за 2014-2020 годы составил почти 6 миллионов квадратных метров. Появились целые улицы и микрорайоны, развивается транспортная инфраструктура, в 2024 году метро прирастет новыми станциями. В скором времени Минск разрастется на восток. Появится новый гигантский микрорайон, в котором будут жить более 100 тысяч человек, рассказали в программе «Решение есть! Депутатский ответ».

Наталья Надольская, СТВ:

Со временем в городах спутниках население вырастет до 200 тысяч человек. Самый большой прирост ожидается в Руденске. Насколько это разгрузит столицу?