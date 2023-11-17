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Как развиваются белорусские города-спутники? Ответил депутат Мингорсовета

17 ноября 2023 18:18
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Объем жилищного строительства за 2014-2020 годы составил почти 6 миллионов квадратных метров. Появились целые улицы и микрорайоны, развивается транспортная инфраструктура, в 2024 году метро прирастет новыми станциями. В скором времени Минск разрастется на восток. Появится новый гигантский микрорайон, в котором будут жить более 100 тысяч человек, рассказали в программе «Решение есть! Депутатский ответ».

Наталья Надольская, СТВ:
Со временем в городах спутниках население вырастет до 200 тысяч человек. Самый большой прирост ожидается в Руденске. Насколько это разгрузит столицу?

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Как развиваются белорусские города-спутники? Ответил депутат Мингорсовета-1

Александр Хижняк, депутат Минского городского Совета депутатов:
В мае 2023 года главой государства утверждена новая редакция генеральных планов городов-спутников (Смолевичи, Руденск, Фаниполь). А такие города, как Дзержинск, Логойск и Заславль в настоящее время находятся в разработке. Параметры городов поменяются. На первом месте у нас будет город Смолевичи. Там можно разместить 50 тысяч жителей. Есть возможность выделить территории для минчан, позволяющие разместить порядка 22 тысяч жителей. Минск и Минская область реализуют развитие жилого района на въезде около озера. Город уже построил там ряд жилых домов, еще 11 домов будет построено Минском.

Подробности в видео.

# Социальная инфраструктура # общество # Александр Хижняк # Наталья Надольская # Фотофакт

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