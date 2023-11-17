Лукашенко – директору ПО «Кристалл»: «Чтобы мы из Швейцарии ничего не возили!»

Командировка у Президента получилась большой. Посетил 17 ноября Александр Лукашенко еще и гомельский «Кристалл», где занимаются обработкой алмазов, огранкой бриллиантов, производством ювелирных изделий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

История завода начинается с первого белорусского бриллианта, кстати, драгоценный камень обработали более полувека назад. Собственно, этот день считается днем рождения не только белорусской алмазообработки, но и в целом ювелирной отрасли Беларуси. Оба направления должны превзойти мировой уровень – такие задачи поставлены главой государства. При этом в производство немало будут инвестировать, но и спрос большой. На мировом рынке, как говорится, белорусское должно сиять ярко.

В ожидании главы государства шуток на тему лучших друзей, в компании которых женская часть президентского пула начинала рабочий день, было приблизительно столько же, сколько на «Кристалле» драгоценных камней. Во времена СССР их было в разы больше, все же аппетиты страны и площади были выше. И гомельский «Кристалл» был всего лишь одним из семи, сегодня остался одним из двух существующих таких предприятий. Брат есть в Смоленске. Но с запросами своей России не справляется. Хоть до Якутии (где добывают сырье) им чуть ближе.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В силу того, что сложилась ситуация у них такая непростая, они тебе уже мусор в мешках не привозят?

Руслан Сороковой, генеральный директор Гомельского ПО «Кристалл»:

Не дают, вы правильно сказали, такая ситуация, что заставила их нас больше уважать. Раньше мы были такие маленькие, на нас смотрели: ну да, клиенты, но как клопы. А сейчас, когда у них сложилась ситуация 2022 года, они даже вышли на нас с инициативой. «Вы не просто берите сырье для своего производства, помоги нам еще продать, побудь нашим дилером». По сырью мы, уважаемый Александр Григорьевич, работаем по всем источникам, понятно, это африканское направление. Есть поручения, которые на вашем уровне контролируются – работать с Зимбабве. Это тоже одна из крупных алмазодобывающих организаций.

– Хорошо, я в курсе дела. В этом плане мы будем вам помогать, подталкивать вас. Они идут нам на встречу, в одну корзину яйца класть не надо. На «Кристалле» занимаются не только камнями, но и золотом. Которое в последствии становится ювелирным изделием, обретает форму государственных наград и даже инвестиций.

Руслан Сороковой:

В 2022 году, когда была поставлена задача очень быстро освоить производство мерных штампованных слитков, мы сделали это буквально за два месяца. Александр Лукашенко:

А что, Национальный банк не хочет у вас… Руслан Сороковой:

Первую партию сделали, сейчас работаем над второй заявкой. Думаю, мы найдем консенсус. Александр Лукашенко:

Мы все можем для Нацбанка сделать. Значит, со следующего года, да и в этом году, чтобы мы из Швейцарии ничего не возили!