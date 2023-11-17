Дзермант: Запад пытается отвести обвинения от себя, спрятать их, чтобы переложить вину на нас

Алексей Дзермант, политолог:

Много раз анализировал те обвинения, которые они выставляют. Сначала смотришь и не веришь. В этот абсурд нельзя поверить. Обвиняли там: сбили Boeing, устроили резню в Буче. Теперь обвиняют, что детей вывозим. Я понял, зачем они это делают. Они пытаются таким образом отвести от себя обвинения в том, что сами они и сделали. Потому что сейчас всплывают факты: детей из Украины действительно массово вывозят. Кого-то, извиняюсь, есть такие факты и расследования наших журналистов, кто-то попадает к педофилам, кого-то разбирают на органы. Это жуть.

Григорий Азаренок, СТВ:

Для ритуальных жертвоприношений забирают.

Алексей Дзермант:

Да, они, наверное, продлевают жизнь этим упырям, которые управляют этим Западом, но держатся в тени. Они радуются, ручки потирают. Вот такая свежая кровь из Украины к ним пришла: качественная, здоровая, славянская. И они, упыри, высасывают и продлевают себе жизнь таким образом. Но еще раз повторю, вижу – по всем признакам, что пытаются они свои преступления таким образом спрятать, чтобы переложить на нас вину, чтобы мы оправдывались после этого. Но я уверен, что и человечий суд их настигнет, и Божий. Все это всплывет и будет известно во всех подробностях. Пусть самых ужасных.

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