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Лукашенко: самое красивое, я считаю, в мире – это женщина, а украшают женщину бриллианты

17 ноября 2023 18:37
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Командировка у Президента получилась большой. Посетил 17 ноября Александр Лукашенко гомельский «Кристалл», где занимаются обработкой алмазов, огранкой бриллиантов, производством ювелирных изделий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, по его же словам, к такой красоте равнодушен. Как мужчину и как Президента его больше впечатляет другое.

Лукашенко: самое красивое, я считаю, в мире – это женщина, а украшают женщину бриллианты-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Самое красивоея считаю, в мире – это женщина. А украшают женщину (я не считаю так, но сами женщины так считают) бриллианты, золото и прочее. Я директору (у нас мнение совпало) говорил, что я спокойно отношусь к этим вещам. Это для меня как сырье и готовое изделие. Но всегда рад, если наши женщины будут красивее выглядеть с этими изделиями.

Лукашенко: самое красивое, я считаю, в мире – это женщина, а украшают женщину бриллианты-4

С этим сырьем работают бесценные кадры. Всего 400 человек – те, кто смог оторваться от производства, с Президентом пообщались лично.

Лукашенко о «Кристалле»: много раз ходоки просили приватизировать, продать – я категорически сказал нет!

Вопрос задавала сотрудница завода, и стоя между нею и короной белорусской королевы красоты, которую Эльвира передала на временное хранение, Александр Лукашенко не удержался от шутки – комплимента по теме.

Лукашенко: самое красивое, я считаю, в мире – это женщина, а украшают женщину бриллианты-7

Меня зовут Евгения.

Александр Лукашенко:
Вы участвовали в «Мисс Беларусь», да?
Нет, я работаю здесь, на производстве, уже 14 лет.

Лукашенко показали золотой слиток весом в 11,5 кг. Подробности.

# Рабочая поездка Президента # общество # Александр Лукашенко # Алена Сырова # Фотофакт

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