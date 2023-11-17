Лукашенко показали золотой слиток весом в 11,5 кг
Командировка у Президента получилась большой. Посетил 17 ноября Александр Лукашенко гомельский «Кристалл», где занимаются обработкой алмазов, огранкой бриллиантов, производством ювелирных изделий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как производят наши золотые слитки, спустя пару мгновений показали Президенту.
Руслан Сороковой, генеральный директор Гомельского ПО «Кристалл»:
Мы аффинируем золото, превращаем в такое – четыре девятки. Это абсолютно чистое золото. Делаем сами. Для того, чтобы дальше делать изделия, его надо в более мелкую фракцию, поэтому мы сами гранулируем золото. Те же четыре девятки, которые потом засыпаются в литьевую машину.
Лукашенко – директору ПО «Кристалл»: «Чтобы мы из Швейцарии ничего не возили!»
Увесистый итог работы. Который в своих руках и министры, и журналисты стремились подержать. Но были и те, что оказались неподъемными вовсе.
Руслан Сороковой:
Вот они, это те номиналы, которые мы сегодня делаем. Это 1 грамм, 5, 10, 20, 50 и 100. Здесь вот, видите, вес 11,5 килограмма. Это та продукция, которая перспективная.
Процесс рождения бриллианта из алмаза демонстрировали в следующем небольшом цеху. Скрупулезная работа требует усидчивости и хорошего зрения. Это одни из важнейших условий при приеме на работу. Помимо пространственного мышления, конечно, без него нужную огранку даже самой умной техникой не придать.