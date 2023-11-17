Лукашенко показали золотой слиток весом в 11,5 кг

Командировка у Президента получилась большой. Посетил 17 ноября Александр Лукашенко гомельский «Кристалл», где занимаются обработкой алмазов, огранкой бриллиантов, производством ювелирных изделий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Руслан Сороковой, генеральный директор Гомельского ПО «Кристалл»:

Мы аффинируем золото, превращаем в такое – четыре девятки. Это абсолютно чистое золото. Делаем сами. Для того, чтобы дальше делать изделия, его надо в более мелкую фракцию, поэтому мы сами гранулируем золото. Те же четыре девятки, которые потом засыпаются в литьевую машину.

Лукашенко – директору ПО «Кристалл»: «Чтобы мы из Швейцарии ничего не возили!»

Увесистый итог работы. Который в своих руках и министры, и журналисты стремились подержать. Но были и те, что оказались неподъемными вовсе.