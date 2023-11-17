Лукашенко: сдуру ничего не надо делать! Подсохнет, подморозит – тогда убирайте кукурузу на зерно

Работы непочатый край. Александр Лукашенко, прилетев в Гомель, начал с поручений по сельскому хозяйству, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди основных целей поездки – посещение базы хранения и ремонта артиллерийского вооружения. После краткого доклада министра обороны Президент задал неудобные вопросы губернатору. Перед этим Александр Лукашенко совершил вертолетную инспекцию восточных районов страны. В центре внимания – проведение мелиорации, состояние пахотных земель, особенно кукурузы. В Гомельской области проводят эксперимент с этой культурой.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Я посмотрел на некоторые поля, сдуру ничего не надо делать. Подсохнет, подморозит – тогда убирайте на зерно кукурузу. Мы эксперимент провели в прошлом году – в апреле убирали прошлогоднюю кукурузу. Нормально. Но к этому стремиться не надо, но лезть сейчас в поле с двумя тракторами в сцепке с комбайном – это большая глупость. Вы угробите технику. Это вам будет дороже, чем та кукуруза, которая у вас осталась в поле. Как только подсохнет, надо, по возможности, разумно закончить уборку кукурузы.

Аграрная тема всегда на контроле Президента. Не осталась она без внимания и в преддверии профессионального праздника работников АПК. Среди требований – за зиму все обдумать, как будут приводить в порядок запущенные земли. Работы непочатый край, отметил Президент. Но вот чтобы белорусы могли спокойно созидать, особенно в последние годы щепетильное внимание к подготовке Вооруженных Сил.

Сегодня, 17 ноября, Главнокомандующий посетил базу хранения и ремонта артиллерии, где приводят в идеальное состояние не только пушки и гаубицы, но и автоматы, пулеметы, гранатометы.