Лукашенко: кто вор, жулик, проходимец, будем публично называть фамилии и их творения!
Командировка у Президента получилась большой. Посетил 17 ноября Александр Лукашенко гомельский «Кристалл», где занимаются обработкой алмазов, огранкой бриллиантов, производством ювелирных изделий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Вопрос очень серьезный: касается наших взаимоотношений с Африкой. Кладовая земли, которую годами выносили белые господа, сегодня, избавившись от гнета, пытается использовать свои ресурсы для собственного же развития. Страны выстраивают отношения с новыми партнерами, Беларусью в том числе. Как нам наладить взаимовыгодное сотрудничество?
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Знаете, санкции санкциями, а производство, бизнес бизнесом. Если есть человек или компания, или страна, которые хотят продать, а с другой стороны есть покупатель, никакие санкции не помешают. Помните мое требование, это такое чутье, извините за нескромность, я запретил говорить правительству и прочим о санкциях. Ссылаться: вот, санкции, нам тяжело. Категорически было запрещено. Это расслабляет людей, и потом на санкции можно свалить все. Это как в пандемию, когда вы мне не поверили, а я говорил: нельзя закрываться! Поэтому освободился рынок. Мы поняли, что свое, свое и свое. На что я вас постоянно и ориентирую: люди, надо делать свое! Пусть чуть-чуть будет хуже пока, мы дожмем, будущий год – Год качества, мы заставим всех качественно работать. Кто хочет и не хочет. Кто вор, жулик, проходимец – будет как с молочниками, вы, наверное, слышали, и так далее. Никто церемониться ни с кем не будет. Будем публично называть фамилии и их творения, я имею в виду всех этих коррупционеров. Хотя мне часто говорят: Александр Григорьевич, ну чего вы, дай бог, чтоб в каждой стране было, а я не хочу, чтобы вообще было так. Воровать за взятки чужое, продавать и к себе в карман класть недопустимо! От торговли до этих жуликов. Откуда у тебя попался этот директор? С Рогачева, тоже красавец! Ну, отвечай! Готовы и платить, и что угодно делать, и на каторгу пойти работать, только не в тюрьму. Закон есть закон, для всех он один.
Что касается нашего сотрудничества и ориентации на другие рынки, вы, наверное, знаете, и мы это не прячем: Зимбабве сегодня – одно из основных государств по добыче золота, алмазов и так далее. Лучше, чем с их руководством у меня навряд ли с кем-то есть отношения. Да, добрые отношения со старшими нашими братьями, россиянами, китайцами. И личные отношения – все хорошо. Но они на нас молятся. Они сегодня получили рекордный урожай хлебов и впервые в истории благодаря нам, нашей технике и помощи накормили хлебом свой народ. Богатейшая страна. Естественно, на выгодных условиях мы с ними работаем. Что им нравится – что мы не пришли к ним, как они мне говорят, как колонизаторы. Пришли, этих людей заставили пахать, им чуть-чуть дали, чтобы с голоду не умерли, а все остальное вывезли. Нет, я им предложил, президент Экваториальной Гвинеи был, 2 миллиона человек, несметные богатства. И они хотят с такими государствами, как мы, сотрудничать. Они уже не лезут к этим великим, потому что с ними можешь сотрудничать, а потом они тебя кинут и ты будешь кувыркаться, станешь колонией. Если не Испании, как Экваториальная Гвинея, то американцев и других стран. Мы с ними сотрудничаем, естественно, у нас там большой интерес и по вашему сырью. Дорога пробита. Окно в Зимбабве пробито самое огромное. Шевелитесь. Если что-то надо – скажите.
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