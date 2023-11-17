Лукашенко: кто вор, жулик, проходимец, будем публично называть фамилии и их творения!

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Знаете, санкции санкциями, а производство, бизнес бизнесом. Если есть человек или компания, или страна, которые хотят продать, а с другой стороны есть покупатель, никакие санкции не помешают. Помните мое требование, это такое чутье, извините за нескромность, я запретил говорить правительству и прочим о санкциях. Ссылаться: вот, санкции, нам тяжело. Категорически было запрещено. Это расслабляет людей, и потом на санкции можно свалить все. Это как в пандемию, когда вы мне не поверили, а я говорил: нельзя закрываться! Поэтому освободился рынок. Мы поняли, что свое, свое и свое. На что я вас постоянно и ориентирую: люди, надо делать свое! Пусть чуть-чуть будет хуже пока, мы дожмем, будущий год – Год качества, мы заставим всех качественно работать. Кто хочет и не хочет. Кто вор, жулик, проходимец – будет как с молочниками, вы, наверное, слышали, и так далее. Никто церемониться ни с кем не будет. Будем публично называть фамилии и их творения, я имею в виду всех этих коррупционеров. Хотя мне часто говорят: Александр Григорьевич, ну чего вы, дай бог, чтоб в каждой стране было, а я не хочу, чтобы вообще было так. Воровать за взятки чужое, продавать и к себе в карман класть недопустимо! От торговли до этих жуликов. Откуда у тебя попался этот директор? С Рогачева, тоже красавец! Ну, отвечай! Готовы и платить, и что угодно делать, и на каторгу пойти работать, только не в тюрьму. Закон есть закон, для всех он один.