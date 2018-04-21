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Работа кипела во всех уголках Беларуси: руководители госструктур отправились на субботник в родные места

21 апреля 2018 17:29
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Новости Беларуси. Работа сегодня кипела весь день: белорусы благоустраивали территории парков, мемориальных комплексов, историко-культурных ценностей, сажали деревья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Работа кипела во всех уголках Беларуси: руководители госструктур отправились на субботник в родные места -1

На трудовой марафон вышли и самые маленькие жители, и пенсионеры. «Back in малая Родина». В места своего детства сегодня отправились многие руководители. В родной Полоцк, к примеру, приехала глава Администрации Президента. Наталья Кочанова помогала в благоустройстве территории вокруг Софийского собора.

Наталья Кочанова во время субботника поделилась с журналистами воспоминаниями о родном городе

Работа кипела во всех уголках Беларуси: руководители госструктур отправились на субботник в родные места -4

Тем временем сотрудники Администрации Президента сегодня рука об руку с коллективом Мингорисполкома. Трудовой десант был занят на реконструкции стадиона «Динамо». Помогали строителям в обустройстве системы обогрева. На данном отрезке – труд абсолютно ручной.

Максим Рыженков и Андрей Шорец приняли участие в реконструкции стадиона «Динамо»

Работа кипела во всех уголках Беларуси: руководители госструктур отправились на субботник в родные места -7

К трудовому марафону присоединились чиновники разных уровней. Губернатор Минской области Анатолий Исаченко вместе с местными жителями трудился в деревне Акинчицы – родине Якуба Коласа. Сегодня здесь появилась липовая аллея. Деревья будут украшать музей-усадьбу белорусского песняра. Кстати, как и описано в поэме «Новая земля». Работы сегодня хватило каждому жителю. Наводили порядок на усадьбе Дунина-Марцинкевича в деревне Малая Лютинка, благоустраивали территории школ, больниц, городских парков.

Анатолий Исаченко вместе с местными жителями трудился во время субботника на родине Якуба Коласа – в деревне Акинчицы

В Минской области сегодня и сотрудники Аппарата Совмина. Премьер-министр вместе со своими заместителями высаживал деревья в Акинчицком лесничестве в Столбцовском районе. Участок, где трудился правительственный штаб, был вырублен из-за жука-короеда. Сегодня на этом месте укоренили саженцы берез и сосен.

Андрей Кобяков и его заместители приняли участие в высадке деревьев в Акинчицком лесничестве

Работа кипела во всех уголках Беларуси: руководители госструктур отправились на субботник в родные места -10

А это уже Дятлово. Здесь обновляли городской стадион. Для юных спортсменов – воспитанников местной хоккейной школы – здесь планируют закупить комплект оборудования, форму и заточный станок для коньков. Совсем скоро эту площадку будет не узнать.

Работа кипела во всех уголках Беларуси: руководители госструктур отправились на субботник в родные места -12

Работа кипела во всех уголках Беларуси: руководители госструктур отправились на субботник в родные места -14

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:
Есть мысли у дятловчан для того, чтобы здесь построить объект, который бы позволял детям здесь тренироваться, чтобы заложить сюда систему холодильной установки. Чтобы лед мог дольше держаться, установить каркасную систему.

Работа кипела во всех уголках Беларуси: руководители госструктур отправились на субботник в родные места -16

А вот глава КГБ Беларуси Валерий Вакульчик вместе с вице-премьером Василием Жарко трудились на территории Радостовского детского сада. Это Дрогичинский район. Вместе с местными жителями помогали в реконструкции игровой площадки. А еще – садили деревья.

Работа кипела во всех уголках Беларуси: руководители госструктур отправились на субботник в родные места -18

Работа кипела во всех уголках Беларуси: руководители госструктур отправились на субботник в родные места -20

Валерий Вакульчик, председатель КГБ Беларуси:
У каждого есть своя родина. Если каждый здесь и сейчас с учетом своих возможностей и положения даже просто закатав рукава что-то сделает – однозначно жизнь станет лучше.

Работа кипела во всех уголках Беларуси: руководители госструктур отправились на субботник в родные места -22

Василий Жарко, заместитель премьер-министра Беларуси:
Отремонтировали правление, клуб, сделали садик. Могут приезжать молодые специалисты. А если нет садика, разве будут рожать, разве задерживаться здесь будут? Будут сразу уезжать. Сейчас различия между деревней и городом, если хорошо обустроены, нет.

Работа кипела во всех уголках Беларуси: руководители госструктур отправились на субботник в родные места -24


Еще более красивым и ухоженным после субботника станет и лес в Столинском районе. В сердце Полесья на посадке саженцев хвои трудились представители Следственного комитета. Деревня Теребличи – родина Ивана Носкевича. Председателя ведомства. На одном гектаре высадили три с половиной тысячи будущих деревьев. 

Работа кипела во всех уголках Беларуси: руководители госструктур отправились на субботник в родные места -26

Иван Носкевич, председатель Следственного комитета Беларуси:
Даже не представляете насколько приятно приехать, увидеть знакомых людей, когда лесники и односельчане здороваются, как это было 20-30 лет назад. Это задевает такие нотки в душе, которые непередаваемы.

Работа кипела во всех уголках Беларуси: руководители госструктур отправились на субботник в родные места -28

А недалеко от Теребличей – в деревне Дубенец – с утра трудились на молочно-товарной ферме. Генеральный директор СТВ Игорь Луцкий и председатель правления Нацбанка Павел Калаур укладывали бетон и приводили в порядок площадку для выгула скота.

Субботник на Полесье: в Столинском районе обустраивают территорию возле новой фермы

А в Климовичах сегодня заложили сквер «Малой Родины». Берёзы, дубы, клёны и рябины облагородили большой двор местного Аграрного колледжа. За 85 лет истории это учебное заведение закончили тысячи молодых людей, выпускники разных лет присоединились к сегодняшним студентам и преподавателям. 

В Климовичах во время субботника заложили сквер «Малой Родины»

Работа кипела во всех уголках Беларуси: руководители госструктур отправились на субботник в родные места -31

Заработанные на субботнике деньги направят на благие для страны дела. Но главное в сегодняшней трудовом марафоне, пожалуй,это дань уважения, которую отдали всей страной особым для каждого местам.

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