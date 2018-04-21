Работа кипела во всех уголках Беларуси: руководители госструктур отправились на субботник в родные места

Новости Беларуси. Работа сегодня кипела весь день: белорусы благоустраивали территории парков, мемориальных комплексов, историко-культурных ценностей, сажали деревья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На трудовой марафон вышли и самые маленькие жители, и пенсионеры. «Back in малая Родина». В места своего детства сегодня отправились многие руководители. В родной Полоцк, к примеру, приехала глава Администрации Президента. Наталья Кочанова помогала в благоустройстве территории вокруг Софийского собора.

Тем временем сотрудники Администрации Президента сегодня рука об руку с коллективом Мингорисполкома. Трудовой десант был занят на реконструкции стадиона «Динамо». Помогали строителям в обустройстве системы обогрева. На данном отрезке – труд абсолютно ручной.

К трудовому марафону присоединились чиновники разных уровней. Губернатор Минской области Анатолий Исаченко вместе с местными жителями трудился в деревне Акинчицы – родине Якуба Коласа. Сегодня здесь появилась липовая аллея. Деревья будут украшать музей-усадьбу белорусского песняра. Кстати, как и описано в поэме «Новая земля». Работы сегодня хватило каждому жителю. Наводили порядок на усадьбе Дунина-Марцинкевича в деревне Малая Лютинка, благоустраивали территории школ, больниц, городских парков.

Анатолий Исаченко вместе с местными жителями трудился во время субботника на родине Якуба Коласа – в деревне Акинчицы В Минской области сегодня и сотрудники Аппарата Совмина. Премьер-министр вместе со своими заместителями высаживал деревья в Акинчицком лесничестве в Столбцовском районе. Участок, где трудился правительственный штаб, был вырублен из-за жука-короеда. Сегодня на этом месте укоренили саженцы берез и сосен. Андрей Кобяков и его заместители приняли участие в высадке деревьев в Акинчицком лесничестве

А это уже Дятлово. Здесь обновляли городской стадион. Для юных спортсменов – воспитанников местной хоккейной школы – здесь планируют закупить комплект оборудования, форму и заточный станок для коньков. Совсем скоро эту площадку будет не узнать.

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:

Есть мысли у дятловчан для того, чтобы здесь построить объект, который бы позволял детям здесь тренироваться, чтобы заложить сюда систему холодильной установки. Чтобы лед мог дольше держаться, установить каркасную систему.

А вот глава КГБ Беларуси Валерий Вакульчик вместе с вице-премьером Василием Жарко трудились на территории Радостовского детского сада. Это Дрогичинский район. Вместе с местными жителями помогали в реконструкции игровой площадки. А еще – садили деревья.

Валерий Вакульчик, председатель КГБ Беларуси:

У каждого есть своя родина. Если каждый здесь и сейчас с учетом своих возможностей и положения даже просто закатав рукава что-то сделает – однозначно жизнь станет лучше.

Василий Жарко, заместитель премьер-министра Беларуси:

Отремонтировали правление, клуб, сделали садик. Могут приезжать молодые специалисты. А если нет садика, разве будут рожать, разве задерживаться здесь будут? Будут сразу уезжать. Сейчас различия между деревней и городом, если хорошо обустроены, нет.



Еще более красивым и ухоженным после субботника станет и лес в Столинском районе. В сердце Полесья на посадке саженцев хвои трудились представители Следственного комитета. Деревня Теребличи – родина Ивана Носкевича. Председателя ведомства. На одном гектаре высадили три с половиной тысячи будущих деревьев.

Иван Носкевич, председатель Следственного комитета Беларуси:

Даже не представляете насколько приятно приехать, увидеть знакомых людей, когда лесники и односельчане здороваются, как это было 20-30 лет назад. Это задевает такие нотки в душе, которые непередаваемы.

А недалеко от Теребличей – в деревне Дубенец – с утра трудились на молочно-товарной ферме. Генеральный директор СТВ Игорь Луцкий и председатель правления Нацбанка Павел Калаур укладывали бетон и приводили в порядок площадку для выгула скота.

Субботник на Полесье: в Столинском районе обустраивают территорию возле новой фермы А в Климовичах сегодня заложили сквер «Малой Родины». Берёзы, дубы, клёны и рябины облагородили большой двор местного Аграрного колледжа. За 85 лет истории это учебное заведение закончили тысячи молодых людей, выпускники разных лет присоединились к сегодняшним студентам и преподавателям. В Климовичах во время субботника заложили сквер «Малой Родины»