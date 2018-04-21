21 апреля в Марьиной Горке почтили память солдат, которые входили в состав Мараварской роты

Новости Беларуси. В Марьиной Горке 21 апреля почтили память солдат, которые входили в состав Мараварской роты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ежегодно в 5-й отдельной бригаде спецназа вспоминают о разведчиках, погибших в столкновении советских войск с афганскими моджахедами в апреле 1985 года. В этом бою погиб 31 спецназовец. В их честь прошел открытый турнир по боевому панкратиону. В соревнованиях приняли участие более 70-ти будущих защитников Отечества.

Артем Скубилов:

Хочу служить в 5-й бригаде, увидеть часть изнутри. На соревнованиях себя показать. Приехал из Могилевской области, приехал побеждать.