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21 апреля в Марьиной Горке почтили память солдат, которые входили в состав Мараварской роты

21 апреля 2018 15:38
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Новости Беларуси. В Марьиной Горке 21 апреля почтили память солдат, которые входили в состав Мараварской роты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

21 апреля в Марьиной Горке почтили память солдат, которые входили в состав Мараварской роты-1

21 апреля в Марьиной Горке почтили память солдат, которые входили в состав Мараварской роты-3

Ежегодно в 5-й отдельной бригаде спецназа вспоминают о разведчиках, погибших в столкновении советских войск с афганскими моджахедами в апреле 1985 года. В этом бою погиб 31 спецназовец. В их честь прошел открытый турнир по боевому панкратиону. В соревнованиях приняли участие более 70-ти будущих защитников Отечества.

21 апреля в Марьиной Горке почтили память солдат, которые входили в состав Мараварской роты-5

Артем Скубилов:
Хочу служить в 5-й бригаде, увидеть часть изнутри. На соревнованиях себя показать. Приехал из Могилевской области, приехал побеждать.

21 апреля в Марьиной Горке почтили память солдат, которые входили в состав Мараварской роты-7

Вадим Денисенко, командующий силами специальных операций Вооруженных Сил Беларуси:
Мы хотим больше подтянуть молодежь и напомнить им, что была такая война. Война имеет и плюсы и минусы. Для того, чтобы помнить тех, кто совершил подвиг.

# общество # Воины-афганцы в Беларуси # Фотофакт # Вадим Денисенко # Артем Скубилов

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