Корреспондент СТВ узнала, как идёт реконструкция стадиона «Динамо»

Специально ко Дню строителя корреспондент СТВ переоделась в рабочую форму, чтобы на себе прочувствовать специфику этой профессии.

С такой целью съемочная группа телеканала СТВ отправилась на стадион «Динамо», где сейчас проходит реконструкция. К слову, этот спортивный объект с начала прошлого века прошел ни одну «реинкарнацию». Но самая масштабная «переделка» началась несколько лет назад. После нее стадион изменится до неузнаваемости, и станет скорее легкоатлетическим, нежели чисто футбольным. Внешний облик «Динамо», хоть и усовершенствуется, но во многом останется схожим с прежним. К примеру, при реконструкции сохранится аркада со стороны улицы Ульяновской и центральная арка на лице Кирова. Сегодня площадка стадиона заполнена спецтехникой и людьми, без которых такие полномасштабные работы не были бы

Мы пробыли на стройке всего лишь несколько часов, но и этого хватило, чтобы понять: труд строителя – нелегкий, но благодарный. Ведь совсем скоро на месте появится новый объект, чей внешний облик и надежность будут во многом зависеть от этих людей.