Прямой эфир

В Климовичах во время субботника заложили сквер «Малой Родины»

21 апреля 2018 13:16
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. А в Климовичах появился сквер «Малой Родины». Березы, дубы, клены и рябины украсили большой двор местного аграрного колледжа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Климовичах во время субботника заложили сквер «Малой Родины»-1

За 85 лет истории его выпускниками стали тысячи человек. Многие из них сегодня вернулись в альма-матер и присоединились к общему делу. Среди выпускников сегодня и председатель Белкоопсоюза Валерий Иванов.

В Климовичах во время субботника заложили сквер «Малой Родины»-3

В Климовичах во время субботника заложили сквер «Малой Родины»-5

Валерий Иванов, председатель Белкоопсоюза:
В каком бы возрасте ты не был, не должен забывать, должен понимать, что малая родина она единая. Ей надо гордится, надо помогать, на нее надо работать, и это будет по жизни правильно.

В Климовичах во время субботника заложили сквер «Малой Родины»-7

Ольга Купрейчик, участник субботника:
С хорошим настроением пришла на субботник. Я считаю, что вклад, который мы вносим, дел наш город ярким, красивым.

В Климовичах во время субботника заложили сквер «Малой Родины»-9

Юлия Малащенко, участник субботника:
Это Парк выпускников. Лет через десять я приеду сюда и обязательно найду дерево, которое я посадила.

В Климовичах во время субботника заложили сквер «Малой Родины»-11

В Климовичах во время субботника заложили сквер «Малой Родины»-13

# общество # Валерий Иванов # Субботники в Беларуси # Фотофакт # Ольга Купрейчик # Юлия Малащенко

Другие новости рубрики

Все новости
Субботник на Полесье: в Столинском районе обустраивают территорию возле новой фермы
21 апреля 2018 12:54

Субботник на Полесье: в Столинском районе обустраивают территорию возле новой фермы

Андрей Кобяков и его заместители приняли участие в высадке деревьев в Акинчицком лесничестве
21 апреля 2018 12:42

Андрей Кобяков и его заместители приняли участие в высадке деревьев в Акинчицком лесничестве

Максим Рыженков и Андрей Шорец приняли участие в реконструкции стадиона «Динамо»
21 апреля 2018 12:20

Максим Рыженков и Андрей Шорец приняли участие в реконструкции стадиона «Динамо»