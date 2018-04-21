В Климовичах во время субботника заложили сквер «Малой Родины»

Новости Беларуси. А в Климовичах появился сквер «Малой Родины». Березы, дубы, клены и рябины украсили большой двор местного аграрного колледжа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За 85 лет истории его выпускниками стали тысячи человек. Многие из них сегодня вернулись в альма-матер и присоединились к общему делу. Среди выпускников сегодня и председатель Белкоопсоюза Валерий Иванов.

Валерий Иванов, председатель Белкоопсоюза:

В каком бы возрасте ты не был, не должен забывать, должен понимать, что малая родина она единая. Ей надо гордится, надо помогать, на нее надо работать, и это будет по жизни правильно.

Ольга Купрейчик, участник субботника:

С хорошим настроением пришла на субботник. Я считаю, что вклад, который мы вносим, дел наш город ярким, красивым.