Сотрудники Госсекретариата Совета безопасности во время субботника занимались лесовосстановлением в Минском лесхозе

Фронт работы – немаленький. Полтора гектара и семь тысяч саженцев. В Неделю леса, как заметили участники, их дело приобретает особый смысл.

Станислав Зась, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:

Хорошая традиция. Можно оторваться от повседневности и хотя бы один день в году посвятить тому, чтобы сделать белорусский край краше, лучше, благоустроенней. Сегодня наш субботник с тематическим уклоном – в стране Неделя леса, которая тоже стала традиционная. Очень здравое начинание.