Прямой эфир

Сотрудники Госсекретариата Совета безопасности во время субботника занимались лесовосстановлением в Минском лесхозе

21 апреля 2018 15:25
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Посадкой леса занимались и сотрудники Госсекретариата Совета Безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сотрудники Госсекретариата Совета безопасности во время субботника занимались лесовосстановлением в Минском лесхозе -1

Фронт работы – немаленький. Полтора гектара и семь тысяч саженцев. В Неделю леса, как заметили участники, их дело приобретает особый смысл.

Сотрудники Госсекретариата Совета безопасности во время субботника занимались лесовосстановлением в Минском лесхозе -3

Станислав Зась, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:
Хорошая традиция. Можно оторваться от повседневности и хотя бы один день в году посвятить тому, чтобы сделать белорусский край краше, лучше, благоустроенней. Сегодня наш субботник с тематическим уклоном – в стране Неделя леса, которая тоже стала традиционная. Очень здравое начинание.

Сотрудники Госсекретариата Совета безопасности во время субботника занимались лесовосстановлением в Минском лесхозе -5

Сотрудники Госсекретариата Совета безопасности во время субботника занимались лесовосстановлением в Минском лесхозе -7

Сотрудники Госсекретариата Совета безопасности во время субботника занимались лесовосстановлением в Минском лесхозе -9

# общество # Субботники в Беларуси # Фотофакт # Станислав Зась

Другие новости рубрики

Все новости
Анатолий Исаченко вместе с местными жителями трудился во время субботника на родине Якуба Коласа – в деревне Акинчицы
21 апреля 2018 15:14

Анатолий Исаченко вместе с местными жителями трудился во время субботника на родине Якуба Коласа – в деревне Акинчицы

Наталья Кочанова во время субботника поделилась с журналистами воспоминаниями о родном городе
21 апреля 2018 14:55

Наталья Кочанова во время субботника поделилась с журналистами воспоминаниями о родном городе

Александр Лукашенко рассказал историю восстановления Трофимовой криницы
21 апреля 2018 14:14

Александр Лукашенко рассказал историю восстановления Трофимовой криницы