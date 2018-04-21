Наталья Кочанова во время субботника поделилась с журналистами воспоминаниями о родном городе

Новости Беларуси. И вернемся к теме субботника. Многие руководители госструктур отправились в места своего детства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В родном Полоцке сегодня трудилась и глава Администрации Президента. Наталья Кочанова помогала в благоустройстве территории вокруг Софийского собора. Она отметила, что в этот день рада побывать в местах, где прошло детство. И даже поделилась воспоминаниями с журналистами.