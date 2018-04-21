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Наталья Кочанова во время субботника поделилась с журналистами воспоминаниями о родном городе

21 апреля 2018 14:55
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Новости Беларуси. И вернемся к теме субботника. Многие руководители госструктур отправились в места своего детства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Кочанова во время субботника поделилась с журналистами воспоминаниями о родном городе -1

В родном Полоцке сегодня трудилась и глава Администрации Президента. Наталья Кочанова помогала в благоустройстве территории вокруг Софийского собора. Она отметила, что в этот день рада побывать в местах, где прошло детство. И даже поделилась воспоминаниями с журналистами.

Наталья Кочанова во время субботника поделилась с журналистами воспоминаниями о родном городе -3

Наталья Кочанова, глава Администрации Президента Республики Беларусь:
У меня яркие впечатления, а с годами они становятся еще ярче. Вспоминается Софийский собор, разрушенный кадетский корпус. Он был абсолютно разрушен. Я была достаточно взрослая, когда Президент Александр Лукашенко принял решение, побывав в Полоцке, выделить средства на реконструкцию кадетского корпуса под университет. Сегодня здесь открыты великолепные корпуса Полоцкого государственного университета.

Наталья Кочанова помогает в благоустройстве территории вокруг Софийского собора

# общество # Субботники в Беларуси # Фотофакт # Наталья Кочанова

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