Прямой эфир

Андрей Кобяков и его заместители приняли участие в высадке деревьев в Акинчицком лесничестве

21 апреля 2018 12:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Деловые костюмы на рабочие сменили и сотрудники Аппарата Совмина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Кобяков и его заместители приняли участие в высадке деревьев в Акинчицком лесничестве-1

Глава Правительства сегодня вместе со своими заместителями высаживает деревья в Акинчицком лесничестве в Столбцовском районе. Участок, где трудится руководство Правительства, был вырублен из-за жука короеда.

Андрей Кобяков и его заместители приняли участие в высадке деревьев в Акинчицком лесничестве-3

На этом месте появились сосны и березы. Участие в посадке леса в день субботника для Аппарата Совмина уже стало традицией. Как отметил премьер, работа на свежем воздухе особенно полезна тем, кто чаще работает в кабинетах.

Андрей Кобяков и его заместители приняли участие в высадке деревьев в Акинчицком лесничестве-5

Андрей Кобяков, премьер-министр Беларуси:
Для нашей страны лес – это важнейший сырьевой ресурс, один из немногих, которым мы обладаем. Важно, чтобы его не только использовали, но и постоянно возобновляли. Плоды этого труда будут заметны через пару лет, воспользоваться же этими результатами смогут уже наши дети, внуки. Это очень хорошо. То, чем пользуемся мы сегодня, тоже было сделано нашими отцами и дедами.

Андрей Кобяков и его заместители приняли участие в высадке деревьев в Акинчицком лесничестве-7

Андрей Кобяков и его заместители приняли участие в высадке деревьев в Акинчицком лесничестве-9

Андрей Кобяков и его заместители приняли участие в высадке деревьев в Акинчицком лесничестве-11

Андрей Кобяков и его заместители приняли участие в высадке деревьев в Акинчицком лесничестве-13

# общество # Субботники в Беларуси # Фотофакт # Андрей Кобяков

Другие новости рубрики

Все новости
Максим Рыженков и Андрей Шорец приняли участие в реконструкции стадиона «Динамо»
21 апреля 2018 12:20

Максим Рыженков и Андрей Шорец приняли участие в реконструкции стадиона «Динамо»

Наталья Кочанова помогает в благоустройстве территории вокруг Софийского собора
21 апреля 2018 11:54

Наталья Кочанова помогает в благоустройстве территории вокруг Софийского собора

Президент благоустраивает Трофимову криницу на своей малой родине
21 апреля 2018 11:34

Президент благоустраивает Трофимову криницу на своей малой родине