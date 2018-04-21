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Субботник на Полесье: в Столинском районе обустраивают территорию возле новой фермы

21 апреля 2018 12:54
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Новости Беларуси. В апрельский трудовой марафон включились и на Полесье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Субботник на Полесье: в Столинском районе обустраивают территорию возле новой фермы -1

Субботник на Полесье: в Столинском районе обустраивают территорию возле новой фермы -3

В деревне Дубенец в Столинском районе с самого утра укладывают бетон на действующем молочно-товарном комплексе. Уже к маю здесь планируют сдать новый коровник. Приводят в порядок и прилегающую площадку для выгула скота. К бригаде рабочих присоединились генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение» Игорь Луцкий и председатель правления Нацбанка Павел Каллаур. Соседние деревни – близкие их сердцу места. Там прошло детство.

Субботник на Полесье: в Столинском районе обустраивают территорию возле новой фермы -5

Павел Каллаур, председатель правления Национального банка Беларуси:
Очень приятно встретиться с земляками, почувствовать, что ты какую-то толику можешь внести в то благородное дело, которое земляки делают. Сегодня мы работаем на молочно-товарной ферме, и уже сейчас просматривается насколько продуманно и технологично все делается. Что касается бетонных работ, в последний раз я ими занимался в стройотряде будучи студентом. Вспоминается даже и молодость.

Субботник на Полесье: в Столинском районе обустраивают территорию возле новой фермы -7

Субботник на Полесье: в Столинском районе обустраивают территорию возле новой фермы -9

# общество # Субботники в Беларуси # Фотофакт

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