Рабочий день – можно ли его сократить и что положено за переработки: «Открытый разговор»

Новости Беларуси. Время – деньги. Рабочий день – что в него входит, сколько можно отсутствовать на месте и как компенсируют сверхурочный труд? Об этом в программе «Открытый разговор» рассказали финансовый директор Минского столичного союза предпринимателей и работодателей Анатолий Гольдберг и главный правовой инспектор труда Минской областной профсоюзной организации работников агропромышленного комплекса Кирилл Азаренко:

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