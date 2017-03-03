Сколько длится рабочий день в разных странах?

8-часовой рабочий день существует уже более 100 лет. Одним из первых его ввёл на своем предприятии Генри Форд. Сейчас эта норма закреплена на законодательном уровне в большинстве стран. Но есть и исключения, рассказали в программе «Открытый разговор».
В одной из американских IT-компаний провели любопытное исследование и выяснили: для эффективной работы после каждых 52 минут работы необходим 17-минутный перерыв.
Самой трудолюбивой страной считают Китай. Здесь люди работают по 10 часов 6 дней в неделю.
На втором месте – Индия, где люди трудятся также 6 дней в неделю, но по 8 часов в день.
Чтобы экономика стала производительнее, в одних государствах трудятся в поте лица, а в других думают над тем, как работать меньше, но эффективнее. Например, в Японии уснуть за столом во время совещания не считается дурным тоном. Перерывы на дневной сон для работников предусмотрены законодательно.
В большинстве стран южной Европы предусмотрен перерыв в течение дня – с 12 и до 15 часов. Время, которое, например, в Испании называют сиестой, особенно не любят туристы. Потому что в этот период все рынки, магазины, кафе закрыты.
Самая короткая рабочая неделя в Нидерландах. Жители этой страны трудятся по 6-7 часов в день.
На любопытное нововведение пошли в Швеции. Специалистам некоторых учреждений разрешили трудиться всего по 6 часов в день. Врачи убеждены: это благотворно влияет на самочувствие работников и на производительность труда. Однако многие наниматели утверждают, что эксперимент обходится им слишком дорого.