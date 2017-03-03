Сколько длится рабочий день в разных странах?

В одной из американских IT-компаний провели любопытное исследование и выяснили: для эффективной работы после каждых 52 минут работы необходим 17-минутный перерыв.

Самой трудолюбивой страной считают Китай. Здесь люди работают по 10 часов 6 дней в неделю.

На втором месте – Индия, где люди трудятся также 6 дней в неделю, но по 8 часов в день.

Чтобы экономика стала производительнее, в одних государствах трудятся в поте лица, а в других думают над тем, как работать меньше, но эффективнее. Например, в Японии уснуть за столом во время совещания не считается дурным тоном. Перерывы на дневной сон для работников предусмотрены законодательно.

В большинстве стран южной Европы предусмотрен перерыв в течение дня – с 12 и до 15 часов. Время, которое, например, в Испании называют сиестой, особенно не любят туристы. Потому что в этот период все рынки, магазины, кафе закрыты.