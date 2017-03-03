Когда бегут семеро и обнимают – это и есть радость: в Минске вручили ордена многодетным мамам

Новости Беларуси. «Благодарность за чуткость и любовь»: более 20 многодетных женщин из всех районов Минской области получили орден матери.

По традиции церемония в облисполкоме прошла накануне 8 марта.

Праздник получился по-настоящему семейным. Вместе с многодетными матерями на торжество пригласили пап, которые также участвуют в воспитании детей. Среди награжденных – многодетная семей Харланчуков-Южаков. Павел и Анна – родители пятерых детей и талантливые актеры, которые прекрасно совмещают творчество и воспитание.

Павел и Анна Харланчуки, многодетная семья (Минский район):

Дзеці амалоджваюць. Ты ўвесь час знаходзішся побач з такой неабсяжнай дзіцячай энэргіяй! І яна не ніколі канчаецца, у любым выпадку зараджае цябе.

Марина Чернуха, многодетная мать (Борисов):

Когда пять детей, три ребенка, каждый постоянно подбежит, поцелует. Это столько раз можно в первый раз сходить в школу, услышать «мама», первые шаги. Вся жизнь в эмоциях проходит, у мамы жизнь таким образом продляется.

К высокой государственной награде предусмотрен и финансовый бонус – 900 рублей.

Повышение пособия по уходу за детьми, материнский капитал положительно влияют на демографическую ситуацию, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Сегодня только на Минщине насчитывается около 15 тысяч многодетных семей.

Олег Семенчук, глава Комитета по работе, занятости и социальной работе Миноблисполкома:

За пятилетку у нас на 14,5 тысяч увеличилось количество многодетных семей. А детей, воспитывающихся в многодетных семьях, стало больше на 20 тысяч. Статистика показывает, что если до 2010 было больше семей с, в лучшем случае, одним ребенком, то сегодня минимум 2, а то 3 и более детей.

Валентина Довжецкая, многодетная мать (Минский район):

Большое счастье, когда бегут семеро и обнимают. Это и есть радость.